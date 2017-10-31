До Франківська планують запровадити рейси від найбільшої польської авіакомпанії LOT

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines планує запровадити рейси з Польщі до Дніпра, Вінниці та Івано-Франківська.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань у Facebook, пише Репортер.

“Обговорюємо з LOT відкриття рейсів на Дніпро/ Івано-Франківськ/Вінницю. Повідомили про плани польського уряду збудувати аеропорт-хаб між Лодзь і Варшавою для Центральної Європи (50 млн пасажирів на рік та 10 млрд євро)”, – написав Віктор Довгань.

Цікавим для LOT за словами посадовця є внутрішні перельоти за напрямками: Київ – Львів – Варшава та Одеса – Львів – Варшава.

“Це є важливим з’єднати Західну та Південну Україну”, – пише Довгань.

Польські авіалінії LOT (PLL LOT) (пол. Polskie Linie Lotnicze LOT) – найбільша польська авіакомпанія, утворена 1 січня 1929 року шляхом об’єднання діючих в країні авіаліній. Є власником підрозділів LOT cargo, LOT charter, засновником товариства EuroLOT.