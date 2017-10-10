Фоторепортаж з відкриття оновленого приймального відділення Коломийського роддому

Яка ще споруда в місті може бути важливіша за пологовий будинок, – звідси приходять у світ діти! Тому він завжди мусить перебувати на вістрі уваги влади й громадськості.

На ремонтні роботи в Коломийському пологовому торік уже потрачено 300 тис. грн з районної казни, 100 тис. – з міської, 700 тис. надійшло з Кабміну.

За кошти “Громадського бюджету” встановлено автономну теплотрасу. Тепер до основи реконструювали приймальне відділення.

На черзі реконструкція приміщень на другому поверсі, – найперше візьмуться за операційний та родинний зали, – а також поміняють перекриття будинку.

На відкритті голова РДА Любомир Глушков вручив нардепу Юрію Тимошенку відзнаку “За заслуги перед Коломийщиною” за сприяння у розвитку медицини в районі.

Текст: Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ