Двоє медиків з Прикарпаття отримають престижні нагороди за професіоналізм і милосердя

Українським лікарям вчергове вручатимуть “Орден Святого Пантелеймона” – відзнаку за професійність та милосердя. Серед претендентів – двоє лікарів з Івано-Франківська.

Кандидати на отримання Відзнаки за професіоналізм та милосердя “Орден Святого Пантелеймона” у 2017 уже пройшли відбір регіональної та національної експертних рад.

Переможців у п’ятьох номінціях визначить Поважна рада, до якої увійшли відомі в країні академіки, релігійні діячі, політики, пише Курс.

Попередні етапи відбору успішно пройшли двоє медиків з Івано-Франківщини. Це Лабенський Степан Васильович – лікар-травматолог ОКЛ, який представлений у номінації “Кращий лікар”, та Андріїшин Людмила Іванівна – завідувач виїзного/консультативного відділення обласного клінічного центру паліативної допомоги у номінації “Новатор в охороні здоров’я”.

Повний список номінантів, які пройшли відбір Національної експертної ради та претендують на отримання відзнаки:

Номінація “Кращий лікар”

– КАШТАЛЬЯН Михайло Арсеньєвич (м. Одеса)

– КОВАЛЬЧУК Ігор Васильович (м. Львів)

– ЛАБЕНСЬКИЙ Степан Васильович – (м. Івано-Франківськ)

– ТОДУРОВ Борис Михайлович (м. Київ)

Номінація “Кращий медик” (в алфавітному порядку):

– КУШНІР Ольга Арсентіївна (м. Тернопіль)

– МИХАЛЬЧУК Валентина Миколаївна (м. Запоріжжя)

– НОВІКОВА Людмила Дмитрівна (м. Краматорськ)

– САВЧАК Мирослава Ярославівна (м. Львів)

Номінація “Новатор в охороні здоров’я”

– АНДРІЇШИН Людмила-Оксана Іванівна – завідувач виїзного/консультативного відділення обласного клінічного центру паліативної допомоги (м. Івано-Франківськ)

– КАРПЕНКО Юрій Іванович (м. Одеса)

– СЛЄСАРЕНКО Сергій Володимирович (м. Дніпро)

– СТАЩУК Руслан Петрович (м. Вінниця)

Номінація “Міжнародне співробітництво в охороні здоров’я”

– АРЯЄВ Микола Леонідович (м. Одеса)

– ГУЛЬЧІЙ Олеся Петрівна (м. Київ)

– ЙОЛТУХІВСЬКИЙ Михайло Володимирович (м. Вінниця)

– Хубертус фон ФОСС (Німеччина)

Номінація “Служіння суспільству” (в алфавітному порядку):

– БОГОМОЛЕЦЬ Ольга Вадимівна (м. Київ)

– ДОНЦОВА Катерина Михайлівна (м. Луганськ)

– ЗІНИЧ Ігор Вікторович (Київська область)

– Ігуменія СЕРАФИМА (м. Одеса)

– ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович (м. Київ)

Імена переможців стануть відомі під час церемонії нагородження, яка відбудеться 9 серпня, в день Святого Пантелеймона в Національній філармонії України. Також цього дня відбудеться Богослужіння у Софіївському соборі, на якому будуть присутні усі номінанти та гості церемонії нагородження.

Довідково: Відзнака за професіоналізм та милосердя “Орден Святого Пантелеймона” є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я, яка позитивно впливає на свідомість й духовний розвиток українського народу та держави в цілому, спрямована на збереження та зміцнення здоров’я жителів України, виховує толерантне ставлення один до одного та надихає на нові можливості.

У 2009 р. Міністерство охорони здоров’я запровадило в Україні заохочувальну відзнаку “Хрест Пантелеймона Цілителя”, яка вручалася тим, хто має видатні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охорони здоров’я та медичної науки, в благодійній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за інші здобутки на ниві охорони фізичного та духовного здоров’я населення. Відзнака була погоджена та благословена Предстоятелями трьох найбільших християнських Церков України.

З часу заснування Відзнаки було нагороджено понад двадцять видатних вчених, лікарів, громадських та благодійних діячів, представників духовенства, серед яких такі визначні особистості, як М. М. Амосов (посмертно), О. О. Шалімов (посмертно), О. М. Лук’янова, Ю. І. Кундієв, Л. А. Пиріг, В. Ю. Мартинюк, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Володимир, Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженнійший Любомир (Гузар) та ін.

Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 2009 р. та продовжуючи традицію нагородження, з метою відновлення в суспільстві засад милосердя, гуманізму, любові до ближнього та недужого, з 2017 р. започатковується громадська Відзнака за професіоналізм та милосердя “Орден Святого Пантелеймона”.

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