Двомісячну дівчинку в Києві викрала сім’я, яка нещодавно втратила свою дитину. ФОТО

Викрадачами двомісячної дитини з дитячого садка у Києві була молода сімейна пара, яка кілька тижнів тому втратила свою новонароджену дитину.

Про це повідомив народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, пишуть Українські новини.

Геращенко повідомив, що дівчині, яка викрала дитину, всього 20 років.

“Викрадачами виявилася сімейна пара з Вишгорода. Кілька тижнів тому вони втратили свою новонароджену дитини і прийняли фатальне для себе і для іншої сім’ї рішення – придбати або викрасти чужу. Тепер їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 146 Кримінального Кодексу за викрадення дитини”,- повідомив Геращенко.

Зазначається, що стан дитини задовільний, після обстеження лікарями вона буде негайно передана батькам.

“Один з поліцейських, перевіряючи відеокамеру в аптеці міста Вишгород, побачив молодих чоловіка і жінку, які підпадали під опис викрадачів. Негайно, вночі був проведений комплекс слідчо-оперативних заходів, що дозволили встановити особи та місцезнаходження викрадачів. І вони були затримані сьогодні близько полудня”, – написала Геращенко.

Нагадаємо, 20 жовтня з дитячого садочку на Оболоні в Києві вкрали двомісячну дитину.

Пізніше у соцмережі з’явилося відео викрадення немовляти з дитячого садочку на Оболоні.

Як повідомлялося раніше, поліція знайшла викрадене немовля на Оболоні, підозрювана затримана.