Дві третини прикарпатців хочуть ліквідації ОДА і РДА. СОЦОПИТУВАННЯ

В обласній раді презентували результати соціологічного дослідження, присвяченого актуальним питанням стану і розвитку місцевого самоврядування.

Дослідження проводилися з ініціативи центру розвитку місцевого самоврядування в рамках Програми розвитку місцевого самоврядування Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, повідомляє прес-служба облради.

“Процеси управління та розбудови держави повинні відбуватись на науковій основі. Часто стикаюся з суперечками, які стосуються думки громадськості щодо різних питань. Тож доки ми не вивчимо, що думає громада, а не чого хочуть політики, доти ми не будемо бачити шляхів подальшого розвитку”, – відзначив Олександр Сич.

Вибіркове репрезентативне опитування мешканців Прикарпаття, присвячене актуальним питанням стану і розвитку місцевого самоврядування в області, проблематиці місцевих громад, тенденцій проведення реформи децентралізації, її оцінці громадськістю провела громадська організація “Дослідницько-консультаційна агенція “Galсоц” у період з 10 по 27 жовтня 2017 року.

Як відзначила голова організації Тетяна Головчук, опитування здійснювалося з допомогою методу особистих інтерв’ю у домогосподарствах, де проживають респонденти. Загалом було проведено 900 інтерв’ю. Згідно з результатами, існуючою суспільно-політичною та соціально-економічною ситуацією в області повністю задоволені лише 0,7% респондентів, частково задоволені – 31,9%, не влаштовує існуюча ситуація – 61,3% опитаних.

“В оцінці роботи органів місцевої влади для абсолютної більшості респондентів властива чітка орієнтація на надання переваги органам місцевого самоврядування над виконавчою вертикаллю. Так, опитані найбільш позитивно оцінюють роботу органів місцевого самоврядування безпосередньо населеного пункту, в якому проживають – 59,6%, обласної ради – 34,0%, районної ради – 30,6%. Натомість, РДА – 30,4%, ОДА – 26,7%”, – розповіла Тетяна Головчук.

Основним аспектом соціологічного дослідження було ставлення населення до процесу добровільного об’єднання. На переконання більшості, на практиці об’єднання громад відбувається шляхом нав’язування об’єднання, а інтереси громад враховуються лише частково – 38,7%. Добровільно процес об’єднання громад відбувається на думку лише 15,8% респондентів, ще 8,7% опитаних вважає що децентралізація відбувається шляхом цілковитого примусу до об’єднання.

Олександр Сич відзначив, що результати досліджень будуть використані у подальшій роботі обласної ради.

“Ще на початку каденції депутати вирішили, що будуть приймати рішення про створення ОТГ лише за наявності добровільності громади на об’єднання. І коли у цій каденції ОДА подала один з перших проектів рішень про внесення змін до перспективного плану, практично половина з них була відхилена через відсутність у людей доброї волі на об’єднання. Очевидно, що після ознайомлення з результатами цих досліджень, депутати будуть ставитись до цих питань ще принциповіше, бо побачать, що стоять на правильному шляху”, – акцентував керівник депутатського корпусу.

Згідно з результатами дослідження першочергового вирішення місцевими органами влади на думку опитаних прикарпатців потребують зниження рівня безробіття (56,9%), зменшення тарифів на комунальні послуги (52,4%) та стримування рівня зростання цін (45%).

За дорученням голови обласної ради, про результати соціологічного дослідження будуть поінформовані всі депутати обласної ради під час чергової сесії.