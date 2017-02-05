Два прикарпатські виші потрапили в ТОП-20 найпопулярніших університетів України. РЕЙТИНГ

Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в мережі станом на січень 2017 року.
Як відомо, результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік, пише Освіта.ua.
У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту університету.
Розробники відзначають, що при складанні рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів не враховуються.
Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками у січні 2017 року.
Світовий рейтинг охоплює 20 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу. Свої рейтингові web-місця отримали і 342 вищих навчальних заклади з України.
Згідно з результатами рейтингу, найбільш присутнім в мережі українським вищим навчальним закладом є Київський національний університет ім. Шевченка.
Друге місце посів НТУ “Київський політехнічний інститут”, третє – Сумський державний університет.
Четверте, п’яте і шосте місця в українському рейтингу отримали Харківський національний університет ім. Каразіна, Львівський національний університет ім. Франка та Одеський національний університет ім. Мечникова.
Сьоме і восьме місця посіли НТУ “Харківський політехнічний інститут” та Національний університет “Львівська політехніка”.
Дев’яте місце в українському рейтингу отримав Національний авіаційний університет.
Десятий рядок за Тернопільським національним економічним університетом.
Разом з тим, варто зазначити, що українські університети поки не є світовими лідерами за показниками своєї присутності в мережі.
Показники топ-20 українських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking January 2017 (* місце у світовому рейтингу):
- 1 (1215) Київський національний університет ім. Шевченка;
- 2 (1595) НТУУ Київський політехнічний інститут;
- 3 (1997) Сумський державний університет;
- 4 (2094) Харківський національний університет ім. Каразіна;
- 5 (2390) Львівський національний університет ім. Франка;
- 6 (2510) Одеський національний університет ім. Мечникова;
- 7 (2531) НТУ Харківський політехнічний інститут;
- 8 (2535) Національний університет Львівська політехніка;
- 9 (2684) Національний авіаційний університет;
- 10 (2977) Тернопільський національний економічний університет;
- 11 (2982) Національний університет біоресурсів і природокористування;
- 12 (3169) Чернівецький національний університет ім. Федьковича;
- 13 (3234) Національний університет нафти і газу;
- 14 (3234) Запорізький національний університет;
- 15 (3330) Національний університет Києво-Могилянська академія;
- 16 (3614) Харківський національний університет міського господарства;
- 17 (3629) Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського;
- 18 (3703) Вінницький національний технічний університет;
- 19 (3735) Прикарпатський національний університет ім. Стефаника;
- 20 (3795) Національний гірничий університет.