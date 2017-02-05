Два прикарпатські виші потрапили в ТОП-20 найпопулярніших університетів України. РЕЙТИНГ

Webometrics Ranking of World’s Universities опублікував рейтинг світових університетів за рівнем їх присутності в мережі станом на січень 2017 року.

Як відомо, результати досліджень Webometrics публікуються двічі на рік, пише Освіта.ua.

У процесі складання Webometrics Ranking of World’s Universities розробниками враховується кількість проіндексованих пошуковими системами сторінок сайту вищого навчального закладу, зовнішні посилання на нього, цитованість ресурсу, а також кількість завантажених на сайт файлів. Іншими словами, оцінюється змістовна та інформаційна складова web-сайту університету.

Розробники відзначають, що при складанні рейтингу показники відвідуваності та дизайн сайтів не враховуються.

Новий web-рейтинг університетів світу Ranking Web of Universities складений з урахуванням систематизованих даних, отриманих розробниками у січні 2017 року.

Світовий рейтинг охоплює 20 тисяч університетів та навчальних закладів з усього світу. Свої рейтингові web-місця отримали і 342 вищих навчальних заклади з України.

Згідно з результатами рейтингу, найбільш присутнім в мережі українським вищим навчальним закладом є Київський національний університет ім. Шевченка.

Друге місце посів НТУ “Київський політехнічний інститут”, третє – Сумський державний університет.

Четверте, п’яте і шосте місця в українському рейтингу отримали Харківський національний університет ім. Каразіна, Львівський національний університет ім. Франка та Одеський національний університет ім. Мечникова.

Сьоме і восьме місця посіли НТУ “Харківський політехнічний інститут” та Національний університет “Львівська політехніка”.

Дев’яте місце в українському рейтингу отримав Національний авіаційний університет.

Десятий рядок за Тернопільським національним економічним університетом.

Разом з тим, варто зазначити, що українські університети поки не є світовими лідерами за показниками своєї присутності в мережі.

Показники топ-20 українських вищих навчальних закладів у Webometrics Ranking January 2017 (* місце у світовому рейтингу):