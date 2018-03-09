До дня народження Шевченка посли іноземних держав прочитали “Заповіт” та розписали найбільшу в світі писанку

До дня народження Шевченка посли іноземних держав прочитали “Заповіт” та розписали найбільшу...

У Національному університеті культури і мистецтв в Києві відбулась урочиста церемонія Міжнародного проекту “Нас єднає Шевченкове слово”.

В ході заходу, присвяченого 204-й річниці з дня народження великого митця, посли країн світу взяли участь у розписі найбільшої в світі “Шевченкової писанки”, інформує УНН.

Крім того, був презентований відеозапис флеш-мобу “Тарас Шевченко: Заповіт єднає світ”.

На відео, відзнятому в Національному музеї Тараса Шевченка, перший Президент України Леонід Кравчук та Надзвичайні і Повноважні посли іноземних держав читають найвідоміший вірш Т. Шевченка “Заповіт”.

Поезія звучить польською, грузинською, англійською, болгарською, французькою, казахською та румунською мовами. Крім колишнього президента, рядки зачитали: Ян Пєкло (Польща), Гела Думбадзе (Грузія), Красімір Мінчев (Болгарія), Руслан Болбочан (Молдова), Вакар Ахмад (тимчасово повірений Пакистану), Арнур Танбай (заступник посла Казахстану) та Президент Африканської Ради в Україні Діалло Ісса Садіо.

Дипломати прочитали вірш і українською мовою.

Раніше йшлося, що у Коломиї провели Шевченківські читання.