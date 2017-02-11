“Дитина вже не може їсти ту картоплю”: на Прикарпатті у дитячих садках немає м’яса, риби та багатьох інших продуктів

“Дитина вже не може їсти ту картоплю”: на Прикарпатті у дитячих садках...

У дитячих садочках Івано-Франківська вже місяць як немає м’яса. В багатьох садках бракує олії, масла, частини овочів і крупів.

Така ситуація повторюється з року в рік, скаржаться і батьки, і вихователі. Причина: управління освіти ще не провело тендери із закупівлі продуктів для ДНЗ.

До журналістів КУРСу звернулися батьки садочка №23 “Дударик”, що в мікрорайоні БАМ. Вони розповіли, що вже два тижні дітям пропонують самі каші і картоплю на воді. Лише один раз за цей час була рибна котлета і більше нічого. Ніяких соків, фруктів.

“Просто біда, хоч не веди дитину в садок. І це при тому, що ми платимо 15 гривень в день за харчування. Діти зранку до вечора голодні. Хай би ця директорка сама посиділа на пісній каші кілька днів! – обурюється мама малюка Оксана. – Якщо потрібно, ми готові платити більше, лиш би дітям давали нормальну, повноцінну їжу“.

“Така ситуація повторюється з року в рік, – підтверджує проблеми з організацією харчування в “Дударику” вихователь садочка. – Січень ми ще більш-менш пережили, ще була риба, але і вона вже закінчується. До кінця лютого буде вже справжня біда, не знаю, як наші кухарі вже тоді будуть виходити з ситуації. Звісно, багато що залежить від директора, чи зробили запаси, як можуть розпорядитися тими продуктами, які є. Але зараз у такому глухому куті не лише наш садок, а й інші – через невчасне проведення тендеру на закупівлю продуктів харчуваня для ДНЗ управлінням освіти. Оскільки ситуація повторюється щороку, незрозуміло, чому не можна було, вже маючи досвід, подбати про це раніше?”

За словами вихователя, кухня намагається і з того, що є, готувати для дітей максимально поживно. Так, у сьогоднішньому меню в “Дударику” на сніданок були макарони з маслом і бурячок; на обід – суп харчо, картопляне пюре та ікра з моркви; на підвечірок – молочно-кукурудзяна каша.

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Вчора діткам давали омлет на сніданок, на обід – суп, картопляне пюре та ікру з буряка. Ота одна-єдина за два тижні рибна котлета була на обід позавчора. Кава з молоком і кисіль та компот – пиття, що його пропонують дітям.

Директор садочка Надія Марковська відмовилася коментувати ситуацію і взагалі розмовляти з журналістами на цю тему й відправила в управління освіти.

Голова громадської організації “Мами Прикарпаття” Мар’яна Вершиніна повідомила, що впродовж цього тижня до неї зі скаргами на харчування дітей зверталися з трьох різних дитсадків.

“Мене засипають повідомленнями. Як-от “дитина вже не може їсти ту картоплю”, – переповідає, на що саме скаржаться мами дошкільнят Мар’яна Вершиніна. – Це в садочку №3 “Бджілка”. М’яса немає всюди, а в цьому садку немає ще й олії і яєць. Від батьків знаємо, що в ДНЗ №29 “Кобзарик” немає масла, діти там їдять сухі макарони. Я відправляю батьків зі скаргами в управління освіти, але з досвіду знаю, що мало хто туди доходить…”

В тих садках, які на тендерах управління освіти, дійсно, дуже складна ситуація з харчуванням, відзначає Вершиніна. На відміну від тих трьох ДНЗ, які пребувають на самофінансуванні. Як-от у садочку №12 “Струмочок” – на харчування дітей там батьки ніколи не скаржаться.

“Ситуація, пов’язана з тендерами, останні роки щоразу виникає в кінці січня – на початку лютого, – додає Мар’яна Вершиніна. – Три роки тому ми подавали інформаційні запити про забезпечення дітей у садках м’ясом – курятиною і яловичиною – та рибою і з відповідей бачили, що впродовж двох-трьох місяців у раціоні дітей тоді не було цих продуктів. Зокрема і через затримку із тендерами. Зараз бачимо, що цей період скоротився до місяця-двох. Але це аж ніяк не тішить. Проблема з організацією повноцінного харчування в ДНЗ у Франківську є системною і потребує, на нашу думку, принципового вирішення“.

Ситуацію із харчуванням в дитсадках Івано-Франківська прокоментував директор Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Смаль.

“Ця ситуація мені відома, і вона на постійному контролі, – повідомив головний освітянин міста. – Вона справді повторюється щорічно – у нас виникає невеликий “сірий період”, коли завершується один тендер і ще не пройшов інший. Департамент проводить величезну кількість тендерів. Зміни в законодавстві та система “Прозоро” накладають свою специфіку на їхнє проведення. Ми якоюсь мірою також вчимося працювати в цій системі. Тому, можливо, якийсь день-другий є затримки. Але керівники садочків, які досвідчені, які все це знають і розуміють, готуються до цього “сірого” періоду. Свого часу роблять просто більші замовлення, аніж треба, для садочка. За рахунок такого накопичення продукції вони зараз виходять із ситуації.

Зрозуміло, не завжди можна вгадати кількість продукції. І, можливо, є проблема з якимось її видом. Але діти отримують повноцінне харчування. Повноцінне – за рахунок заміни одних продуктів іншими. Немає м’яса – є риба, немає круп – є картопля. Немає одних овочів, їх можна замінити іншими.

Щоби я не був голослівним, можете переговорити з керівником садочка №10 “Катруся”, ви почуєте, як там виходять із таких ситуацій. Але знаю, що от у садочку №29 чомусь виникла проблема. Чи завідувачка не зорієнтувалася, чи не встигла, чи якісь інші проблеми. Але в цій ситуації можуть допомогти інші садочки…”

Ігор Смаль наполягає, що “сірий період” ДНЗ оминути ніяк не можуть. Та пережити його дитсадкам може допомогти батьківська громада.

“Є таке поняття, як “фінансовий рік”. Ми не можемо починати фінансовий рік і провести тендери раніше, аніж є фінансові призначення. Тільки коли вони з’являються, ми одразу починаємо робити тендери, – пояснює директор департаменту освіти. – Тендери із закупівлі продуктів вже закінчуються. Уже відбулися тендери і є переможці по крупах, по цукру, олії, молоку“.

Батьки, які готові впливати на ситуацію, можуть взяти ініціативу в свої руки, пропонує Ігор Смаль. Так, за його словами, і виходять із ситуації в тих ДНЗ, де немає запасів. Батьки або здають гроші самостійно – батьківська громада без втручання адміністрації, або виходять до адміністрації із клопотанням, щоби частину накопичених у ДНЗ коштів витратили на придбання продуктів харчування.