Яким має бути раціональне харчування для дітей та підлітків: поради прикарпатського дієтолога

Згідно з оцінками експертів ВООЗ, здоров’я громадян на 8 – 12% залежить від системи охорони здоров’я в країні, на 18 – 20% від генетичної схильності людини, на 68 – 74% – від способу життя, однією з найважливіших складових якого є харчування.

Принципи раціонального харчування

– М’ясо слід обирати нежирних сортів, також необхідні і рослинні білки (квасоля, бобові).

– Контролюйте вживання жирів, питома вага яких не повинна перевищувати 30% добової калорійності; заміняйте більшість насичених жирів ненасиченими рослинними оліями (оливкова, лляна).

– Вживайте молоко і молочні продукти (кефір, кисле молоко, йогурт, сир).

– Вибирайте продукти з низьким вмістом цукру, обмежуйте вживання рафінованого цукру, солодких напоїв, солодощів.

– Віддавайте перевагу продуктам з низьким вмістом солі, загальна кількість якої не повинна перевищувати однієї чайної ложки на добу, включаючи сіль, яка міститься в готових продуктах.

– Приготування їжі на пару, її варка, тушкування, випікання або обробка в мікрохвильовій печі допомагає зменшити кількість доданого жиру.

Харчування для дітей повинно бути збалансованим не тільки по складу (оптимальне співвідношення білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікро- та макроелементів, амінокислот та ін.), а й розміру порції, кількості їжі та її енергетичній цінності. Правильне харчування сприяє високій розумовій та фізичній активності.

До порушення харчування належать переїдання та недоїдання. Це однаково шкідливо для організму, що росте. Недотримання принципів раціонального харчування може призвести до незворотних порушень росту, формування органів та тканин, змін нервової та гормональної систем, які в подальшому буде неможливо змінити.

Точний склад збалансованого раціону буде залежати від індивідуальних потреб дитини, а саме: віку, статі, рівня фізичної активності, стану здоров’я, пори року та ін. Індивідуальні рекомендації у та­кому випадку може надати спеціаліст з харчу­вання – нутріціолог (дієтолог).