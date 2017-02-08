“Дикі Гуцули” з Коломиї беруть участь у фестивалі “Ліга Сміху”. ФОТО

Команда “Дикі Гуцули” з Коломиї беруть участь у фестивалі “Ліга Сміху”, який проходить в Одесі.

Як повідомив учасник “Диких Гуцулів” Роман Кутя, перед тим, як поїхати на фестиваль в Одесу, вони приймали участь в Тернопільській (регіональній) “Лізі Сміху” де увійшли до 1/4 фіналу.

Опісля зареєструвалися на відбірковий фестиваль телевізійної “Ліги Сміху”, куди вирушили 3 лютого в складі: Гайдейчук Василь, Роман (Кутя) Кутейніков, Тодорів Руслан і Стасюк Назар з Коломиї та Жупник Василь (“Хлопці по виклику”) з Івано-Франківська, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Одеса прийняла прохолодно по погоді, але дуже тепло по фестивальній атмосфері. Цього року рекордна кількість команд, які приїхали, це приблизно 170”, – розповідає Роман Кутейніков. “Весь фестиваль проходить в декілька етапів: перших два дні редактура всіх команд які приїхали, пізніше вибирають тих, хто проходить в другий тур, цього разу таких команд назбиралося 57 і ми серед них. Нас очікує головна редактура і виступ, на якому оберуть команди до гала концерту, продовжує Роман, – Хочемо подякувати всім, хто нам допоміг, це міська рада в особі міського голови І. Слюзара, заступник міського голови О. Дячук, ГО “Фонд пам’яті Андрія Федчука” в особі С. Федчука та Т. Гнатишина”.