“Дідова Аптека”: на Прикарпатті відкрили музей цілющих гуцульських настоянок. ФОТО

Гуцульське село Криворівня, що на Верховинщині, збагатилося музеєм “Дідова Аптека”.

Музей має дуже зручне розташування біля центральної дороги на березі річки Чорний Черемош. Поруч – Франкова скеля та франкова криниця, пише сайт Верховина.

“Гості краю, відвідавши цей музей зможуть побачити велику кількість, цілющих трав, плодів, коріння та настоянок якими діди-прадіди запобігали різним захворюванням та лікувалися ними. Також ви почуєте історії про приготування лікувальних мазей за народними методами, та їхнє застосування”, – йдеться в описі.

Найбільш цікавою є третя музейна кімната, де знаходиться більше 20-ти видів цілющих настоянок, з загадковими гуцульськими назвами.

Окрім почутого і побаченого, гостям пропонують дегустацію цілющих чаїв та настоянок у лікувальних цілях.