Децентралізація на Прикарпатті: Коломийщина серед лідерів у сфері створення ОТГ

За ініціативи ІФ Центру розвитку місцевого самоврядування та у рамках програми “U-Lead з Європою” в Коломиї відбувся семінар-форум “Децентралізація на Прикарпатті: роль місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єднання територіальних громад”.

Це вже третій форум з питань децентралізації, який організовано в області впродовж останнього місяця. Участь в заході взяли заступник голови облдержадміністрації Валерій Крецул, директор ІФ ЦРМС Руслан Панасюк, представники профільних структурних підрозділів ОДА та РДА, жителі з Верховинського, Городенківського, Коломийського, Косівського, Надвірнянського, Снятинського районів, а також міст Коломия та Яремче, пише ГК.

Валерій Крецул зазначив, що реформа децентралізації є якісним каталізатором змін в державі. Реформа спрямована для того, щоб “держава була більш дієвою, ефективною та зорієнтованою на задоволенні потреб своїх громадян”.

Він розповів про основні засади та принципи міжнародного документа, що визначає стандарти організації управління на базовому рівні – Європейську хартію місцевого самоврядування. Говорячи про стан реалізації реформи на Прикарпатті, посадовець зазначив, що Коломийський район в частині просування реформи децентралізації сьогодні демонструє найкращі результати об’єднання в області.

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Нині в районі успішно функціонують чотири ОТГ – Печеніжинська, Матеївецька, П’ядицька та Нижньовербізька. Загалом, говорить посадовець, на Івано-Франківщині вже створено 12 ОТГ. Ще кілька громад отримали позитивний висновок від облдержадміністрації та готові до процесу об’єднання.

За словами Руслана Панасюка, недостатнє інформування представників органів місцевого самоврядування, а також жителів громад є основною перепоною у просуванні реформи децентралізації.

“Для того, щоби подолати цей бар’єр, для того щоб процес просування реформи був не гіршим, ніж у інших областях, ми проводимо такі кущові зустрічі. На форумах ми розглядаємо основні тенденції децентралізації. Голови перших новоутворених ОТГ в області діляться успішним досвідом функціонування своїх об’єднаних громад”, — резюмував він.

Руслан Панасюк наголошував на ключовій ролі трьох важливих компонентів “якісної формули децентралізації”. Повноваження, фінанси та відповідальність, на його переконання, є основою успіху будь-якого управління. Об’єднані територіальні громади є своєрідними центрами економічного розвитку.

Директор ІФ Центру розвитку місцевого самоврядування також повідомив, що наприкінці 2017 року можливе призупинення процесу добровільного об’єднання ОТГ: “Якщо ми упродовж 2017 року подолаємо рубіж 50% від запланованої кількості ОТГ по Україні, то буде ставитись питання про призупинення процесу добровільного об’єднання ОТГ і, відповідно, прийняття закону про новий адмінтериторіальний устрій”.

Окрім того, гостям було презентовано успішну діяльність перших трьох об’єднаних територіальних громад в Івано-Франківській області за результатами 2016 року. Перед присутніми виступили голова Печеніжинської об’єднаної територіальної громади Ігор Довірак, очільник Старобогородчанської ОТГ Ярослав Здерка та перший заступник голови сільської ради Верхнянської ОТГ Іван Кавчак.

У своїх виступах очільники територіальних громад акцентували увагу на важливості процесу об’єднання та розповідали про фінансові переваги утворених ОТГ.