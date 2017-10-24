Держспецзв’язку повідомило про початок нової хвилі кібератак в Україні

У Державній службі спецзв’язку та захисту інформації заявили про початок нової хвилі кібератак на інформаційні ресурси України.
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на прес-службу відомства.
Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA Держспецзв’язку закликає власників інформаційно-телекомунікаційних систем, в першу чергу транспортної інфраструктури, дотримуватися посилених вимог кібербезпеки.
“Просимо власників інформаційно-телекомунікаційних систем, інших інформаційних ресурсів, у першу чергу транспортної інфраструктури, а також пересічних інтернет-користувачів дотримуватися посилених вимог кібербезпеки”, – наголошують у відомстві.
Також повідомляють, що найближчим часом оприлюднять додаткову інформацію.