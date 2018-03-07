Чотири прикарпатки увійшли до ТОП-100 успішних жінок України

За версією Журналу “Новое время”, до “Топ-100 успішних жінок України” увійшли чотири українські діячки культури, медіа та шоу-бізнесу, які проживали або народились в Івано-Франківську.

Про це повідомляє Місто.

У розділі культура та медіа аж дві прикарпатки. Ірму Вітовську визнали однією з найпомітніших театральних актрис України, вона грає в київському Молодому театрі майже 20 років. Також вона багато знімається і грає на сценах інших театрів країни, зокрема і на сцені рідного Франківська. Так, в 2017 році в новаторській постановці Івано-Франківського театру “Гамлет” Вітовська блискуче зіграла матір данського принца. А на 2018 рік запланована кінопрем’єра з її участю – містична чорна комедія “Брама”.

Також відзначили українську письменницю, співачку та активісту Ірену Карпу, яка довгий період часу проживала в обласному центрі Прикарпаття. Зараз вона очолює Культурно-інформаційний центр при посольстві України у Франції, де успішно займається просуванням української культури. Карпа – автор декількох романів, популярних в Україні та Польщі. Також вона стала лауреатом кількох літературних премій.

Однією з найуспішніших телеведучих вважають франківку Олену Фроляк. Свою кар’єру вона починала на телебаченні в Івано-Франківську. Три роки по тому вона вже працювала в Києві на всеукраїнському телеканалі ICTV. Минуло ще дев’ять років, і Фроляк стала главою інформаційної служби, а також особою каналу і беззмінною провідною Фактів – головного випуску новин ICTV. Фроляк є чотириразовим лауреатом головної національної телепремії Телетріумф.

У розділі рейтингу “шоу-бізнес” поп-зірка Тіна Кароль, в активі якої два золотих, чотири платинових альбоми і безліч нагород. За даними квиткового сервісу Karabas.com, в 2016-му вона провела найбільше концертів в Україні. Крім того, увійшла в трійку найбільш високооплачуваних зірок країни і в топ-3 виконавців, на концерти яких було продано найбільше квитків.

Нагадаємо, що Тіна Кароль розпочала весну з нового кліпу.