Чи прийме Прикарпаття львівське сміття? ВІДЕО

Як уже повідомлялося, міський голова Львова Андрій Садовий надіслав меру Косова Юрію Плосконосу лист з проханням прийняти у себе сміття зі Львова.

Очільник Косова опублікував цей лист на своїй сторінці у соцмережі. Мер Львова просить захоронити їхні тверді побутові відходи на Прикарпатті, аргументуючи це тим, що у їхньому населеному пункті такі захоронення припинені через ситуацію, яка трапилася у травні минулого року, передає ОТБ “Галичина”.

Оприлюднений у соцмережі лист викликав шквал обурень і навіть сміху в прикарпатців.

ОТБ “Галичина” з’ясувала в мера Косова, чи буде його громада приймати відходи львів’ян.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.

Новини Прикарпаття