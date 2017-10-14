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Через сильний вітер на Прикарпатті оголосили штормове попередження

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Фото ілюстративне

На Прикарпатті оголосили штормове попередження.

Протягом доби 15 жовтня по області та місту очікується посилення північно-західного вітру 15-20 м/с, повідомляє управління з питань цивільного захисту ІФ ОДА.

Don Yapon

 

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