Через сильний вітер на Прикарпатті оголосили штормове попередження

Що робити з коломиянами, які масово спалюють листя і сміття?

Усе фільмувати і викликати пожежну та поліцію

Пояснити, що це дуже шкідливо для здоров'я

Ігнорувати, цим має займатися влада

Я сам постійно спалюю

Ваш варіант