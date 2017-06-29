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Через негоду в Коломиї на кількох вулицях сильним вітром повалило гілки дерев. ВІДЕО

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Сьогодні, після спекотного дня, в Коломиї випав дощ.

Супроводжувалося все сильними поривами вітру.

Don Yapon

На деяких вилицях поламані гілки дерев.

Інформації про постраждалих на даний час немає.

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