Через негоду в Коломиї на кількох вулицях сильним вітром повалило гілки дерев. ВІДЕО

Через негоду в Коломиї на кількох вулицях сильним вітром повалило гілки дерев....

Сьогодні, після спекотного дня, в Коломиї випав дощ.

Супроводжувалося все сильними поривами вітру.

На деяких вилицях поламані гілки дерев.

Інформації про постраждалих на даний час немає.