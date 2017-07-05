“Буковель” спершу планують здати в оренду, а згодом — продати

“Приватбанк” планує здати в оренду курорт “Буковель” в Івано-Франківській області.

Про це повідомив голова правління банку Олександр Шлапак, пише СТИК з посиланням на “Українські новини“.

“Торік “Буковель” був прийнятий на баланс банку як заставна іпотека за вартістю 11 млрд грн. Після проведеної переоцінки її вартість знизилася (до 5,8 млрд грн). Зараз ми ведемо переговори про передачу в оренду тому, що власники використовують об’єкти без будь-яких документів. Надалі банку не потрібні непрофільні активи і я думаю, “Буковель” буде проданий. Цей об’єкт дуже цікавий, думаю буде міжнародний конкурс”,– сказав він.

Він припустив, що до кінця поточного року не вдасться це зробити.

Шлапак повідомив, що “ПриваБанк” володіє 1/3 комплексу “Буковель”, тоді як ще 2/3 належать іншим власникам.

“Тому йдеться про здачу цього об’єкта в оренду. А в подальшому йдеться про продаж тому, що найбільш цікаві об’єкти у “Приватбанку” – готелі, підйомники тощо”, – додав він.

До слова, прийняті “Приватбанком” у 2016 році застави знецінилися після аудиту в три рази, курорт Буковель – удвічі.

Раніше повідомлялося, що гірськолижний курорт “Буковель” продадуть на державному аукціоні.