Богдан Калиняк, Герой Небесної Сотні: “Якщо не відстоїмо цього разу, то, мабуть, вже ніколи”

Він зумів звести для своєї сім’ї будинок, виростити сад. Вірив, що кожна велика справа починається з себе.

Стабільно раз в два роки викликав рейд, дві машини з шутром, і разом з дружиною, сусідкою «латали» дороги.

Працював у Польщі, Німеччині, Голландії. Прагнув хорошого життя в рідній країні, казав, що кожен має починати з себе: робити порядок як на подвір’ї, так і в душі, поважати старших, знати історію

Мешканці Коломиї часто запитують: чому Богдан, будучи небідною людиною, маючи власний бізнес, поїхав на Майдан? Мовляв, що його не влаштовувало в житті, що чоловік зважився на такий відчайдушний крок?

Туди він з’їздив двічі. Калиняки пригадують, як ящиками передавали харчі, дрова для обігріву тощо. Сам же Герой України дуже переймався подіями у столиці. Три тижні сім’я стримувала його пориви, все ж одного дня, прийшовши з магазину, промовив: «Через 2 години автобус вирушає на Майдан, я їду!».

«Він телефонував нам часто, практично щодня. І щоразу, як ми запитували, чи не змерз, не голодний, чи виспаний, завжди відповідав однаково: «Все добре!» Дзвонив з Майдану, аби передати той дух. Увесь революційний час на Майдані хтось стояв із нашої родини», – пригадує Ірина Калиняк.

Повернувшись після першої поїздки до рідної Коломиї, Богдан мав рішучий настрій і порожню банківську карточку. Через декілька місяців до родини підійде чоловік і скаже, що хотів подякувати Богданові за те, що той купив йому куртку. Богдан часто повторював слова з Біблії: «Потрібно так давати, щоб права рука не знала, що робить ліва» Так і робив, допомагав без похвали і не для «галочки». Харчувався та ночував у наметовому містечку коломийської 14 сотні і, як розповідав рідним, жив, наче в рідному місті. Майданівські побратими стверджують, що спав Богдан Калиняк дуже мало, часто чули дзвінок його будильника, після чого чоловік вперто вставав і йшов на чергування.

Майбутній Герой України дав інтерв’ю «НТК», в якому сказав такі слова: «Якщо не відстоїмо цього разу, то, мабуть, вже ніколи».

26 січня Богдан повернувся додому хворим. Двічі активіст Євромайдану потрапляв під водомети. Згодом товариші розповідали, що поливали не водою, а якось мастикою, бо куртка Богдана сохла дві доби, проте так і не висохла.

«Ми могли тільки сподіватися на краще, ми справді вірили. Тато приїхав дуже хворим, кашляв, температура піднялася висока. Я медичний працівник, трохи підлікувала його. Питалися: змерз? – Ні, та й годі. Тоді відвезли у франківську лікарню. У вівторок зранку мама пакувала ще йому їжу, в той час, як він вже був на небесах. Сказати, що це було раптово – нічого не сказати…».

Для родичів та друзів це був справжній шок, адже сам Богдан рідко хворів, а коли все ж занедужував, то лікувався тільки рослинними ліками. Більше того, всі чоловіки по лінії Калиняків були довгожителями…

Усе ж минають роки після смерті чоловіка, батька і дідуся. Приходять до обійстя Калиняків люди, які розповідають нові історії про революціонера, вони дякують йому за тихий патріотизм, відвагу і мужність. Внучка Аліна малює дідусеві малюнки, передає їх на могилу. До Ірини батько нерідко приходить у снах, просить про одне: допомогти пережити нещастя матері.

Текст Тетяни Бойчук

Матеріал був підготовлений “Дзеркалом Коломиї” у лютому 2016 року у рамках проекту “Пам’яті прикарпатських Героїв Небесної сотні”.