БФ “Покуття” нагородив спортивними формами та інвентарем вісім команд переможців шкільного турніру з футзалу. ФОТОРЕПОРТАЖ

БФ “Покуття” нагородив спортивними формами та інвентарем вісім команд переможців шкільного турніру...

Благодійний фонд “Покуття”, засновником якого є народний депутат України, наш земляк Андрій Іванчук, цього року став спонсором шкільного турніру з футзалу “Кубок НФК “Ураган”.

Турнір започаткували шість років тому в Івано-Франківську, а масовості захід набув торік. Нещодавно завершилися вирішальні матчі турніру та визначилися переможці.

Меценати фонду “Покуття” не могли бути осторонь такого унікального соціального проекту та зробили чудовий подарунок учасникам змагань – вісім команд переможців отримали від фонду в нагороду спортивну гральну форму.

Це ті команди, які здобули перші та другі місця у Коломиї, Коломийському районі, Печеніжинській ОТГ і Городенківському районі.

Так, перше місце у міському турнірі в Коломиї здобула команда ЗОШ №4, а друге місце – ЗОШ №8. Третє місце отримала команда СШ №1.

У районному турнірі третє місце за Отинією, друге отримав Лісний Хлібичин, а перемогу здобули Угорники.

У фіналі турніру Печеніжинської ОТГ перемогу здобули підопічні Василя Горука – учні однойменної школи, які у фінальному матчі здолали команду Сопова.

“З приємністю хочемо відзначити людей, які не байдужі до розвитку дитячого спорту. Цьогоріч масштабно долучився благодійний фонд “Покуття”, закупивши спортивні гральні форми для переможців турнірів у Коломиї, Коломийському районі, Печеніжинській ОТГ і Городенківському районі”, – розповів після проведення турніру голова оргкомітету шкільного турніру з футзалу “Кубок НФК “Ураган” Ігор Сорока.

Напередодні Великодня на стадіоні “Юність” благодійний фонд “Покуття” провів нагородження призерів. Вісім команд-переможниць, окрім спортивної форми, також отримали у подарунок м’ячі, сітки на ворота та рукавиці для воротаря.

“Діти дуже задоволені формою, мають стимул надалі здобувати перемогу”, – зазначає тренер-викладач Печеніжинської середньої школи Василь Горук.

Нагороджував призерів ініціатор створення фонду Андрій Іванчук. Як він наголошує, основна мета фонду – сприяння всебічному розвитку дітей.

“Зараз Федерація футболу України завершує в Києві будівництво сучасного заводу по штучному покритті, і на наступний рік плануємо відкривати футбольні штучні поля у Коломиї і Коломийському районі. Найліпше, куди можемо вкладати й інвестувати, – це в наших дітей, в наше майбутнє”, – наголосив народний депутат.

Фото: Андрій КАНЯ, Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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