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БФ “Покуття” нагородив спортивними формами та інвентарем вісім команд переможців шкільного турніру з футзалу. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Благодійний фонд “Покуття”, засновником якого є народний депутат України, наш земляк Андрій Іванчук, цього року став спонсором шкільного турніру з футзалу “Кубок НФК “Ураган”.

Турнір започаткували шість років тому в Івано-Франківську, а масовості захід набув торік. Нещодавно завершилися вирішальні матчі турніру та визначилися переможці.

Don Yapon

Меценати фонду “Покуття” не могли бути осторонь такого унікального соціального проекту та зробили чудовий подарунок учасникам змагань – вісім команд переможців отримали від фонду в нагороду спортивну гральну форму.

Це ті команди, які здобули перші та другі місця у Коломиї, Коломийському районі, Печеніжинській ОТГ і Городенківському районі.

Так, перше місце у міському турнірі в Коломиї здобула команда ЗОШ №4, а друге місце – ЗОШ №8. Третє місце отримала команда СШ №1.

У районному турнірі третє місце за Отинією, друге отримав Лісний Хлібичин, а перемогу здобули Угорники.

У фіналі турніру Печеніжинської ОТГ перемогу здобули підопічні Василя Горука – учні однойменної школи, які у фінальному матчі здолали команду Сопова.

“З приємністю хочемо відзначити людей, які не байдужі до розвитку дитячого спорту. Цьогоріч масштабно долучився благодійний фонд “Покуття”, закупивши спортивні гральні форми для переможців турнірів у Коломиї, Коломийському районі, Печеніжинській ОТГ і Городенківському районі”, – розповів після проведення турніру голова оргкомітету шкільного турніру з футзалу “Кубок НФК “Ураган” Ігор Сорока.

Напередодні Великодня на стадіоні “Юність” благодійний фонд “Покуття” провів нагородження призерів. Вісім команд-переможниць, окрім спортивної форми, також отримали у подарунок м’ячі, сітки на ворота та рукавиці для воротаря.

“Діти дуже задоволені формою, мають стимул надалі здобувати перемогу”, – зазначає тренер-викладач Печеніжинської середньої школи Василь Горук.

Нагороджував призерів ініціатор створення фонду Андрій Іванчук. Як він наголошує, основна мета фонду – сприяння всебічному розвитку дітей.

“Зараз Федерація футболу України завершує в Києві будівництво сучасного заводу по штучному покритті, і на наступний рік плануємо відкривати футбольні штучні поля у Коломиї і Коломийському районі. Найліпше, куди можемо вкладати й інвестувати, – це в наших дітей, в наше майбутнє”, – наголосив народний депутат.

Фото: Андрій КАНЯ, Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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