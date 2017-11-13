Автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП, є загиблий і травмовані. ФОТО

Аварія сталася 11 листопада близько 23:00 біля Нижнього Грабовця у Словаччині.

Про це повідомляє сайт Кarpatnews з посиланням на словацькі ЗМІ.

У результаті зіткнення мікроавтобуса та вантажівки (обидва авто на українській реєстрації) загинув українець 1979-го року народження, який перебував у мікроавтобусі “Мерседес”. Водій цього авто та ще двоє пасажирів, всі українці, отримали важкі травми. Усі вони поверталися із заробітків з Чехії.

Поліція розпочала кримінальне провадження.

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