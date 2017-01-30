АТО: зведення штабу та карта боїв, 30 січня 2017 року

На Маріупольському та Донецькому напрямках ведуться запеклі обстріли.

За минулу добу бойовики 56 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, напружена обстановка зберігається на Маріупольському напрямку. Так, за минулу добу на цій ділянці з реактивних систем залпового вогню БМ-21 ” Град ” окупанти випустили 20 снарядів в напрямку українських позицій в районі Талаківки, пише ukr.segodnya.ua

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Використавши реактивну систему Град “П”, артилерію 122 міліметри, міномети різних калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю, бойовики вели вогонь по Водяному. 122-міліметрова артилерія обстрілювала Лебединське.

З гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв Гнутове, Павлопіль, Широкине, Красногорівку, Талаківку. По Широкиному вогонь вели БТР і БМП противника.

На Донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Авдіївка За минулу добу в цьому районі бойовики двічі намагалися штурмувати українські позиції, але, зазнавши втрат, змушені були відступати. Крім того, на Донецькому напрямку під вогонь мінометів різних калібрів потрапили Верхньоторецьке, Дослідне, Луганське, Зайцеве і Кам’янка Танки вели вогонь по Новгородському і Пісків.

За минулу добу 5 українських військових загинули, 9 отримали поранення і ще 4 травмовані.