Арктичний холод посеред білого весняного цвіту: на Прикарпатті оголосили штормове попередження

18-22 квітня на території області очікується холодна погода. Вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла.

Про це повідомляє Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Арктичний холод посеред білого весняного цвіту – це не жарти. Вже найближчої ночі почне затікати в Україну холодне повітря. Вночі морози досягатимуть 1-4 градусів, а на грунті ще нижче. Що погано – холодне повітря розраховує у нас оселитися десь на тиждень, як мінімум. Тому короткочасне похолодання – це вже може бути небезпечно для ніжного цвіту майбутніх плодів фруктових. А що вже казати про тривале охолодження?”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.



“А найближчим часом на півдні, сході та в центрі, який ближче до Лівобережжя – можливі сильні опади, дощ та місцями мокрий сніг”, – додала синоптик.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті очікують приморозки і мокрий сніг.