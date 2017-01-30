Алла Кудлай стала учасницею команди Джамали на “Голосі країни-7”

Хрещена матір Насті Каменських потрапила на шоу.

Глядачі телеканалу “1+1” побачили другий епізод сьомого сезону головного вокального проекту країни “Голос країни” з оновленим тренерським складом, до якого увійшли Сергій Бабкін, Джамала, Потап і Тіна Кароль, пише ТСН.

Головним сюрпризом випуску став виступ на сцені проекту Народної артистки України Алли Кудлай зі знаменитим шлягером “Красива жінка незаміжня”. З перших же нот пісні Джамала впізналася вокал відомої співачки, вигукнувши: “Алла Кудлай!”. Всі чотири тренери танцювали під час цього виступу, розвернувши свої червоні крісла. Тож не дивно, що за таку талановиту і знамениту учасницю вибухнула справжня битва, але Алла вибрала своїм тренером переможницю “Євробачення 2016” Джамалу.

Після цього Потап зробив легендарне селфі з усіма тренерами і Аллою Кудлай, а також розповів цікаву історію, пов’язану зі співачкою:

“Алла Кудлай – хрещена мама Насті Каменських. І одного разу на Дні народження Насті, де грала модна діджейська музика, Алла Кудлай сказала: “Можна я заспіваю пісню?”. І після того, як вона почала співати “Красива жінка незаміжня” навіть ті, хто ніколи не танцював, встали, і почали танцювати”.