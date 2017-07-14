Аеропорт Львів підписав контракт з лоукостером Ryanair

Міжнародний аеропорт Львів в ході переговорів з авіакомпанією Ryanair відхилив кілька її вимог, але, тим не менш, уклав контракт.

Про це повідомила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, інформує Інтерфакс-Україна.

“Ми зняли кілька вимог. У перший рік вони пропонують тільки базовий договір, всі інші вимоги, про які говорив Бориспіль розглядаються вже на наступні роки” – сказала вона.

Мова зокрема йде про вимоги частини прибутку, землі під готель і т.д.

“Аеропорт Львів дуже довго проводив переговори з Ryanair, більше півроку, процес був надзвичайно складним, але після довгих переконань і погоджень авіакомпанія прийняла наші умови, ми підписали угоду, яка абсолютно законна, не суперечить законодавству”, – сказала Романовська.

Вона також зазначила, що ціни, які були узгоджені з Ryanair, однакові для всіх, тобто, фактично, знижки можуть бути надані всім без винятку.

“Ми, до речі, рік тому підписали з МАУ нову угоду і представили їм максимально дозволені законом знижки, і компанія протягом року має шанси розвивати існуючі рейси, чекаємо нових маршрутів. У нас рівні умови для всіх. Міф про те, що ми даємо Ryanair щось більше, потрібно розвіяти”, – резюмувала гендиректор Львівського аеропорту.

Нагадаємо, ірландська авіакомпанія Ryanair після тривалих переговорів скасувала плани з виходу на авіаринок України. Авіаперевізник пояснив таке рішення розбіжностями з керівництвом Борисполя, яке відмовилося виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України домовленості.

У свою чергу гендиректор Борисполя Павло Рябікін звинуватив лоукостера Ryanair у незаконних вимогах. Також він заявляв, що через ультиматум Ryanair аеропорт може зазнати збитків в 2 млрд грн.

Коментуючи ситуацію, що склалася, Володимир Омелян заявив, що у відмові Ryanair запланованого входу в Україні винен також і найбільший авіаперевізник країни – авіакомпанія Міжнародні авіалінії України (МАУ).