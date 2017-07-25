50 мішків сміття за 2 дні – як школярка самотужки прибрала півострів на Вінничині

Чотирнадцятирічна Марія Чикальська самотужки за два дні прибрала територію в районі Бригантини на Вінничині, назбиравши близько 50 мішків сміття.

Ідея про прибирання спала на думку дівчині після того, як з однокласниками вирішили відпочити на Бригантині, але не змогли знайти жодної чистої ділянки, йдеться на vlasno.info.

“Я поглянула на бруд та безлад і вирішила, що з цим потрібно щось робити. Попри те, що дуже люблю поспати, наступного дня о шостій ранку я згрібала у мішки сміття. Про свій задум не казала нікому, і виходила на прибирання раненько, аби люди не дивилися. Прибирала бруд два дні, і лише після першого вирішила показати батькам та сестрі результати своєї роботи”, – розповідає дев’ятикласниця Марія.

Фото vlasno.info

Дівчина зізнається, що знаходила від пластику, пляшок від алкоголю до дитячих памперсів та інших речей, і що зовсім неприємно за кимось збирати.

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Марія розповідає, що живе неподалік Бригантини і любить приходити туди.

“Мені приємно і, навіть незвично, що всі так позитивно відреагували, розумію, що все це не даремно. Я написала пост в соцмережах з фото “до та після”. Я хотіла прибрати, але не хотіла мовчати, бо багато людей подумали б, що це прибрали якісь двірники, бо це їхній обов’язок, і продовжували б там смітити й надалі”, – додає Марія.