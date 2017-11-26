5 гривень з кожного квитка на “Кіборгів” будуть перераховані сім’ям загиблих

5 гривень з кожного придбаного квитка на фільм “Кіборги” будуть перераховані на допомогу сім’ям загиблих в боях за Донецький аеропорт.

Про це оголосили команда фільму “Кіборги” та фонд “Повернись живим”, пише УП.Життя.

Стрічка “Кіборги” вийде в офіційний прокат 7 грудня 2017, вона присвячена одній з найбільш героїчних сторінок сучасної історії України – 242-денній обороні Донецького аеропорту.

“Наш фільм не про війну, наш фільм про мир, який народжується всередині цієї війни.

В нас доволі багато напружених діалогів про те, що власне ми захищаємо, яку країну ми захищаємо, в якій країні ми хочемо жити”, – наголосив режисер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

Він нагадав, що у написанні сценарію брали участь безпосередньо кіборги, які у 2014-му обороняли ДАП, і кожного дня на знімальному майданчику був хтось з них.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко розповів, що на промопідтримку “Кіборгів” Держкіно виділило рекордну суму – 550 тис. грн.

Крім того, Держкіно буде включати цей фільм до всіх програм “Днів українського кіно” закордоном.

Продюсер фільму Іванна Дядюра, зазначила, що цей фільм про народження нової нації, нової країни, про народження нової армії.

Вона розповіла, що під час зйомок фільму вони почули багато історій про тих людей, які були в аеропорту та загинули, і в певний момент стало питання: як просто допомогти цим людям? Саме так і народилась ініціатива #ЯНебайдужий.

“Ми хочемо, щоб з кожного квитка 5 гривень було перераховано в фонд “Повернись живим” і звідти вони будуть розподілені сім’ям загиблих кіборгів”, – закцентувала Дядюра.