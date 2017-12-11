4-річному Денису з Франківщини терміново потрібні гроші на операцію. РЕКВІЗИТИ

У 3-місячному віці в маленького Дениска Семчука виявили анемію Даймонда-Блекфена.

Хлопчик живе між нападами болю, але не справляє враження хворої дитини – він жвавий та балакучий, повідомляє ТСН.

“Ніжки болять, ручки, голова. Коли гемоглобін падає, він в’ялий стає, постійно плаче”, – розповідає мама Лілія Семчук.

Дитині щомісяця переливають кров, адже його власна не виробляє еритроцитів – клітин, що несуть кисень.

Медики зробили все, що було в їх силах, і тепер тільки констатують, що лікування за протоколами результату не дає.

Хлопчика може врятувати тільки трансплантація кісткового мозку, але родичі як донори не підійшли.

“Це означає, що трансплантація кісткового мозку можлива тільки за кордоном. Враховуючи ті показники клінічно-лабораторні, які є в дитини, трансплантацію бажано не відтягувати”, – пояснює доцент кафедри дитячих хвороб післядипломної освіти Івано-Франківського національного медуніверситету Зоряна Вовк.

Прооперувати хлопчика беруться у Польщі, але рахунок медичних послуг чималенький – 112 тисяч євро.

Переліт забезпечує компанія МАУ згідно з угодою з “1+1”, а от оплатити операцію нічим.

Мама виховує сина самотужки, у високогірних Брусторах жінка заробляє тільки ліпленням сирних коників для туристів та новорічних іграшок.

“Зараз зібраних є лиш тисяча доларів. Я не можу уявити, що моя дитина може не вилікуватись”, – плаче вона.

Лілія Семчук сподівалася, що операцію сину може профінансувати міністерство охорони здоров’я, однак там відповіді так і не дали.

Зволікання ж щодня зменшує шанси Дениса на життя, тож наразі вся надія – на небайдужих до чужого горя людей.

“Лікарі говорять: чим швидше зробити операцію, тим краще, бо його органи можуть не витримати. Там в нього велике залізо з’їдає печінку, серце. Не може він довго протягнути на цій чужій крові”, – пояснює мама.

Допомогти її синові може кожен. Для цього можна використати картку Приватбанку 5168 7573 1539 1773 та переказати на неї будь-яку суму в гривнях.

Отримувачем є мати хлопчика Семчук Лілія Михайлівна.