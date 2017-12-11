21 грудня відбудеться 28 сесія Коломийської міської ради. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

21 грудня 2017 року о 10:00 год. в залі засідань міської ради відбудеться 28 сесія міської ради сьомого демократичного скликання.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний:

1. Про інформацію в порядку статті 6 Закону України “Про прокуратуру”: про результати діяльності на території міста Коломиї;

2. Про уточнення міського бюджету на 2017 рік;

3. Про міський бюджет на 2018 рік;

4. Про оплату праці Коломийського міського голови, керівництва міської ради та працівників виконавчих органів міської ради у 2018 році;

5. Про затвердження Програми підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки;

6. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2018-2022 роки;

7. Про передачу матеріальних цінностей;

8. Про перелік об’єктів комунальної власності міської ради, які підлягають приватизації у 2018 році;

9. Про списання з балансу основних засобів;

Земельні питання;

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