200-тонний вантаж, оштрафований на 45 тис. євро, везуть на Прикарпаття

Сьогодні на Івано-Франківщину привезли вантаж вагою в 200 тонн.

Відеозапис про транспортування у мережі опублікував Богдан Явір.

“Отаку байду прямо зараз пхнуть в Франківськ. Дорогу перекривають по маршруту”, – прокоментував він.

На відео видно, як поліція, перекриваючи дороги, допомагає доставити величезний об’єкт до місця призначення. На вантажі збоку є напис Christian Pfeiffer – це компанія, відома виробництвом обладнання для цементу, інформує ГК.

Тож, ймовірно, його везуть на Івано-Франківський цементно-шиферний завод у підміське село Ямниця.

Перевізник цього вантажу отримав 45 тис. євро штрафу за руйнування дороги на Тернопільщині, повідомляє Есперсо ТБ.

Працівники Служби автомобільних доріг у Тернопільській області спільно з працівниками Укртрансбезпеки провели зважування і виміри вантажу.

Як нагадали у відомстві, в літній час на території України діють обмеження руху великотоннажних автомобілів загальною масою більше 24 тонн у спекотні дні (при температурі 28 і більше градусів) з 10.00 до 22.00.