2/3 вчителів переконані, що в їхніх школах учнів не дискримінують. ОПИТУВАННЯ

Лише третина вчителів сказали, що в їхніх школах були випадки дискримінації учнів.

Такими є результати опитування про права людини в школі, пише УП.Життя.

За оцінками педагогів, які визнали випадки цькування, найчастіше дискримінують учнів “з особливою поведінкою, наприклад, нервові чи неконтактні”.

Його провів фонд “Демократичні ініціативи” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні у співпраці із ГО “Центр інформації про права людини” і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Виділяють також соціально-економічні причини (діти з бідних сімей), фізіологічні (фізично слабкі діти, які не в змозі захистити себе) та дітей, які мають конфлікт з так званими “лідерами класу”.

65% педагогів сказали, що не допускати цькування дітей і вчасно на це реагувати –завдання вчителів.

Втім, п’ята частина опитаних вважає, що це відповідальність батьків чи дирекції школи.

Більша частина педагогів (64%) виступає за навчання дітей з інвалідністю разом з іншими дітьми.Діти з інвалідністю

Однак близько чверті переконані, що кращим варіантом буде навчання дітей з інвалідністю у спеціально адаптованих умовах.

Християнська етика в школі

47% опитаних вчителів вважають, що християнську етику в школі потрібно викладати факультативом – за бажанням батьків та без оцінок.

31% вважає, що такого предмету не має бути в школі.

14% опитаних педагогів кажуть, що християнську етику потрібно викладати обов’язковим предметом, але за умови, що предмет вестимуть спеціально підготовлені вчителі.

Права людини як окремий предмет

Майже 75% опитаних вчителів сказали, що було б доречно впровадити в школи окремий предмет про права людини.

Половина з них стверджують, що його треба вводити лише після підготовки вчителів та фахових навчальних планів.

Чверть опитаних вважає, що краще інтегрувати права людини в інші дисципліни.