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2/3 вчителів переконані, що в їхніх школах учнів не дискримінують. ОПИТУВАННЯ

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Лише третина вчителів сказали, що в їхніх школах були випадки дискримінації учнів.

Такими є результати опитування про права людини в школі, пише УП.Життя.

65% педагогів сказали, що не допускати цькування дітей і вчасно на це реагувати –завдання вчителів.
Don Yapon

За оцінками педагогів, які визнали випадки цькування, найчастіше дискримінують учнів “з особливою поведінкою, наприклад, нервові чи неконтактні”.

Його провів фонд “Демократичні ініціативи” на замовлення Програми розвитку ООН в Україні у співпраці із ГО “Центр інформації про права людини” і Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Виділяють також соціально-економічні причини (діти з бідних сімей), фізіологічні (фізично слабкі діти, які не в змозі захистити себе) та дітей, які мають конфлікт з так званими “лідерами класу”.

65% педагогів сказали, що не допускати цькування дітей і вчасно на це реагувати –завдання вчителів.

Втім, п’ята частина опитаних вважає, що це відповідальність батьків чи дирекції школи.

Більша частина педагогів (64%) виступає за навчання дітей з інвалідністю разом з іншими дітьми.Діти з інвалідністю

Однак близько чверті переконані, що кращим варіантом буде навчання дітей з інвалідністю у спеціально адаптованих умовах.

Християнська етика в школі

47% опитаних вчителів вважають, що християнську етику в школі потрібно викладати факультативом – за бажанням батьків та без оцінок.

31% вважає, що такого предмету не має бути в школі.

14% опитаних педагогів кажуть, що християнську етику потрібно викладати обов’язковим предметом, але за умови, що предмет вестимуть спеціально підготовлені вчителі.

Права людини як окремий предмет

Майже 75% опитаних вчителів сказали, що було б доречно впровадити в школи окремий предмет про права людини.

Половина з них стверджують, що його треба вводити лише після підготовки вчителів та фахових навчальних планів.

Чверть опитаних вважає, що краще інтегрувати права людини в інші дисципліни.

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