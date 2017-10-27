14-річну дівчинку, яка пішла до школи і не повернулась, знайшли в Чернівцях

Правоохоронці розшукали 14-річну дівчинку, котра пішла в школу і не повернулась.

Відділом ювенальної превенції встановлювалось місце перебування 14-річної Кіцул Іванни Іванівни, жительки села Завалля, Снятинського району.

25 жовтня близько 9.30 дівчина вийшла зі школи і місцезнаходження її було невідоме.

Поліцейськими встановлено, що зникла о 10.20 сіла у поїзд “Коломия-Чернівці”, який рухався в напрямку Чернівців.

Там її правоохоронці і відшукали. Зараз інспектори ювенальної превенції з’ясовують причини залишення дівчиною місця проживання.

“Відносно неї не вчинено жодних неправомірних дій”, – кажуть у поліції, інформує Фіртка.

