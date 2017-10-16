13 фраз, які не можна казати людям з депресією

Депресія має різні ознаки: нестача енергії, роздратування через дрібниці, спалахи гніву, втрата апетиту чи проблеми зі сном, втрата інтересу до речей, від яких людина раніше отримувала задоволення, суїцидальні думки, тощо.

Зазвичай комбінація декількох перерахованих симптомів стає результатом змін у поведінці, які впливають на роботу, школу, стосунки з дорогими людьми і суспільством загалом, пише УП.Життя з посиланням на Healthista.

Персональний тренер Рік Шарп, який сам страждав від депресії, пояснює, чому не варто казати ці 13 фраз людям з депресією.

Знання цих коротких правил допоможе не зашкодити людині ще більше, не поглибити травму і не спровокувати агресивну поведінку чи суїцидальні ризики.

Зберися!

Депресію не можна просто так взяти, відкласти, і чекати, що вона через декілька тижнів мине.

Це стан, у якому людина не винна.

А коли ми кажемо “Зберися”, вона може відчувати провину і сором за свою депресію.

Найкращий вихід – запитайте, чи є щось, що ви можете зробити для цієї людини, або хоча б поцікавтесь: “Усе гаразд?”

Я розумію тебе. У мене теж були погані дні

Здавалось би, ця фраза намагається побудувати міст між вами і людиною, котра страждає.

Але насправді це речення ніби применшує біль, який відчуває ближній.

Зізнатись, що ви не знаєте, через що проходить особа поруч – нормально.

Лише додайте, що ви поруч заради неї.

Тобі потрібно більше виходити “в люди”

Вихід на публіку може ще більше поглибити депресію.

Люди, котрі нею страждають, уникають соціальних ситуацій.

Додаткові судження інших можуть завдати їм ще більшого болю.

В такому разі найкраще просто залишитись поруч з людиною.

Якщо знаєте щось, що їй точно сподобається – зробіть це.

Налаштуйся на позитив

Це твердження принижує стан, у якому перебуває людина.

Запропонуйте свою увагу. Вислухайте ближнього.

Коли вони поділяться своїми почуттями, відчиняться двері для реального спілкування.

Припини себе жаліти!

Щоб описати свої думки та почуття, людина в депресії висловлюватиме негативні почуття.

Це може навести на думку, що особи з депресією жаліються на свій стан.

Практикуйте емпатичний підхід. Скажіть: “Розкажи мені більше про те, як ти почуваєшся”, “Розкажіть, що вам подобається”.

Хіба ти маєш причини для депресії? У тебе чудова родина, хороша робота і дім

Депресію не вибирають. Це клінічний стан, який часто не розуміють.

Ця фраза не прийнятна.

Ззовні людина може здаватись успішною, але ніхто не знає, що відбувається в неї всередині.

Ей, я теж був пригнічений, коли помер мій батько. Але я впорався. І ти зможеш!

Прирівнювати горювання до депресії – принизливо.

Натомість спробуйте поділитись деякими речами, які покращили ваш стан.

Це може спровокувати розмову про те, що для покращення свого стану може зробити людина, яка страждає.

Я чула, що подолати депресію допомагають вправи. Іди в спортзал!

Людям з депресією буває непереборно важко навіть встати з ліжка.

Замість порад спортзалу запропонуйте їм прогулянку, чи попросіть просто піти за компанію в магазин за рогом.

Здається, ти хочеш побути наодинці. Повернусь, коли у тебе покращиться настрій

Ця фраза ізолює людину з депресією.

Ви можете відмовитись від ближнього в той час, коли йому найбільше потрібна ваша компанія чи розмова.

Запропонуйте разом зробити щось приємне. Або пригостіть закускою.

Все буде добре

Це твердження не грунтується на чомусь досяжному.

І людина попросту може не бачити цього “добре” в перспективі.

Запропонуйте зробити щось, що людина з депресією хотіла, але відкладала.

“Ти хотів на цей фільм, пам’ятаєш? Ходімо, я пригощаю!”.

Що тебе не вбиває, те робить сильнішим

Ця фраза принижує саму боротьбу людини зі своїм станом.

Не забувайте казати ближньому:

“Я тут, якщо ти хочеш поговорити. Якщо не хочеш – я все одно поруч. Я піклуюсь про тебе”.

Ми повинні якось надолужити втрачене

Для людини це означає, що насправді у вас немає на неї часу.

Плануйте одразу чіткий час і дату, вказуйте хоч якісь конкретні орієнтири.

Такий підхід показує вашу щиру цікавість ближнім.

Чому ти такий інтроверт?

Люди, котрі борються з депресією, борються також за соціалізацію.

Вони можуть зіштовхнутися з вибором: зізнатись у своєму стані чи збрехати, щоб не було соромно.

Вони не інтроверти, просто намагаються боротись зі своїми стражданнями.

Якщо ближній не хоче виходити, запропонуйте залишитись з ним вдома: подивитись футбол, фільм чи зробити щось спільно.