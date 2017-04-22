12 травня у Коломиї обиратимуть “Княгиню Покуття 2017”. ФОТО

12 травня, о 18.00 год. у Палаці культури “Народний дім” у Коломиї відбудеться конкурс краси та грації “Княгиня Покуття 2017”.

Захід пройде за підтримки Національного конкурсу краси “Княгиня України” та за сприяння Коломийської міської ради.

Журі обиратимуть “Княгиню Покуття” серед 12 дівчат, віком від 16 до 22 років.

Фото: Osachuk wedding studio.

Цей проект, за словами організаторки Марії Сенів, має на меті відкрити нові обличчя молодих красунь Покуття та показати, що сучасні дівчата не поступаються красою і мудрістю княгиням Київської Русі.

Дівчата покажуть своє дефіле у кількох виходах. Родзинкою цьогорічного конкурсу буде вихід дівчат в унікальному гуцульському вбранні з стародавнього музею гуцульської моди Богдана Петричука. Експонати музею здивували Україну на модному подіумі під час Fashion Week-2015.

“Цьогоріч ведучим заходу буде фронтмен та капітан команди “Отдихаєм Вмєстє”, учасник “Ліги сміху”, переможець шоу “Розсміши коміка” – Олександр Степаненко.

Зірковий гість конкурсу – учасник шоу “Голос країни” Ескендер Іслямов з екіпою “Doods”.

Також на глядачів чекає насичена шоу-програма”, – розповіла “Дзеркалу Коломиї” Марія Сенів.

У програмі конкурсу виступлять:

– Ірина Шабан;

– Переможці шоу “Розсміши коміка” команда ”Західний Ґай”;

– Студія сучасного танцю “Агілас”;

– Фіналіст шоу “Танцюють всі Влад Курочка”;

– Advanced academy break-dance.