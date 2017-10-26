12 дівчат боротимуться за титул “СтудМіс Коломиї 2017”. ФОТО

Як повідомляли, у місті розшукують дівчат на конкурс краси та інтелекту “СтудМіс Коломиї”.

Сьогодні в МПК “Народний дім” пройшов кастинг, на якому журі обрали 12 студенток з навчальних закладів міста для участі в конкурсі, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Організовують конкурс молодіжна рада та відділ молоді і спорту Коломийської міської ради.

“Це не просто конкурс краси, грації і таланту, але й конкурс інтелекту та ерудиції серед найкращих студенток нашого міста!”, – кажуть організатори.

Учасниці протягом місяця наполегливо готуватимуться до п’ятьох виходів і вже 30 листопада краща студентка одягне корону “СтудМіс Коломиї 2017”.