100 тис. грн перерахувала родина загиблого Героя з Коломийщини іншим воїнам на лікування

Родина загиблого Героя з Івано-Франківщини Івана Дубея перерахувала 100 000 тисяч гривень 10 воїнам, які після поранень потребують лікування та фінансової підтримки.

Гроші на лікування Івана не були використані, тож прийняли рішення допомогти іншим побратимам, адже вся Україна хотіла допомогти в лікуванні, щоб хлопець вижив. Це кошти, які отримала родина для Івана, пише Галка.

“Неймовірний вчинок!!! Велика всім вдячність за допомогу в такій біді!” – написала на сторінці у Фейсбуці волонтерка Єлизавета Масляк.

Нагадаємо, Іван Дубей, якому снайпер вистрелив у голову, кілька днів перебував у реанімаційному відділенні лікарні ім. Мечнікова у Дніпрі. Боєць помер 7 грудня.