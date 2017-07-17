10 бригада з Коломиї успішно подолала переправу через Дніпро на ділянці шириною майже 5 км. ФОТО

10 бригада з Коломиї успішно подолала переправу через Дніпро на ділянці шириною...

Відповідно до плану підготовки Збройних Сил України, в районі населеного пункту Ржищів, що на Київщині, завершився черговий етап бригадного тактичного навчання однієї з військових частин оперативного командування “Захід”.

Особливістю навчально-бойового завдання стало подолання водної перешкоди на ділянці найбільшої в країні річки Дніпро шириною до п’яти кілометрів.

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В інтересах військової частини було забезпечено переправні десантні засоби, виділено понтонно-мостову роту одного з центрів оперативного забезпечення вітчизняного війська, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Впродовж обмеженого часу воїни-понтонери обладнали два пороми ПММ-2М, вантажопідйомністю по 170 тонн кожний, які човниковим методом здійснили переміщення військовослужбовців та військової техніки на протилежний берег. Також були задіяні плаваючі транспортери ПТС-2, понтонно-мостові автомобілі для транспортування через воду танків та іншої бронетехніки.

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Варто зазначити, що частинами оперативного командування “Захід” подолання водної перешкоди такої складності проводиться вперше. У зв’язку з великою шириною річки, серйозною глибиною та чималою течією було прийнято рішення наводити не понтонні мости, а переправляти військові вантажі двома понтонними поромами човниковим методом від берега до берега. Вантажопідйомність кожного понтонного порому по 170 тонн.

На одному з етапів переправи, з метою маскування та виконання подальшого навчально-бойового завдання відпрацьовано практично аерозольне маскування дій підрозділів. Всього через воду було переправлено понад 70 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки та сотні військовослужбовців.

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Оцінюючи дії підлеглих начальник управління оперативного забезпечення оперативного командування “Захід” полковник Юрій Оніщук задоволений результатом. Він зазначає, що командування та особовий склад 10 окремої гірсько-штурмової бригади в черговий раз довели, що готові до виконання завдань будь-якої складності.