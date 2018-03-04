З’явилася цілодобова інтернет-радіостанція з українськими казками

У п’ятницю, 2 березня, Українське радіо, яке входить до Національної суспільної телерадіокомпанії України, запустило сайт та інтернет-радіостанцію “UA: Казки”. Станцію можна слухати 24 години онлайн.

Про це повідомляє Zaxid.NET, пише Дзеркало Коломиї.

На платформі “UA: Казки” наразі у доступі казки, які прочитали актор театру кіно та дубляжу Євген Малуха, вокаліст гурту “Бумбокс” Андрій Хливнюк, учасник гурту “ДахаБраха” Марко Галаневич та лідерка гурту “Крихітка” Саша Кольцова. Автри проекту запевнили, що незабаром будуть доступні казки від письменника і поета Сергія Жадана та співачки Христини Соловій.

“Чому кенгуру стрибає, а кіт вмивається по обіді? Коли з’явилось могутнє дерево баобаб, а лис вовку масло показав? Навіщо миші збираються на раду, а бджола рятує гусці життя? Як цап і лис ділили мішок моркви, а курочка врятувала півника? Про все це можна дізнатися з найкращих казок народів світу, які ми вибрали та озвучили спеціально для вас”, – анонсують казки на сайті. При цьому наразі на сайті доступні лише 12 казок.

Крім того, на сторінці “UA: Казки” також можна завантажити розмальовки до казок. “Картинки можна завантажити та розмалювати разом з дитиною”, – пропонують у НСТУ.

“Якщо вам мало, ви можете слухати радіо-казки 24 години онлайн” – йдеться у повідомленні радіостанції.

На сайті проекту 24 години доступний плеєр із більш ніж 200 аудіоказками, пояснили у компанії.

У НСТУ додали, що найближчим часом з’явиться й безкоштовний додаток для смартфонів на Android та iOS, повідомив “Детектор медіа”.