Змінились правила здачі тестів на водійські права. Питання будуть зрозуміліші

З 1 липня в Україні запроваджуються нові екзаменаційні питання зі знань правил дорожнього руху для громадян, які бажають отримати водійські посвідчення.

Про це розповів начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

“Із 1 липня буде дано старт новим екзаменаційним питанням, які будуть зрозумілі, які будуть прозорі і які будуть категоризовані”, – сказав він.

За його словами, у нових тестах питання актуалізували, виправивши їх відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам, котрі знадобляться майбутнім водіям, передає “Укрінформ“.

Криклій звернув увагу, що питання згрупували згідно з категоріями водійського посвідчення, тобто водіям легкових автомобілів не доведеться відповідати на питання, пов’язані з управлінням автобусів чи вантажівок.

Водночас він запевнив, що інших змін теоретична частина не зазнала.

Начальник ГСЦ МВС пояснив, що сам тест триватиме 20 хвилин і складатиметься з 20 питань, які обиратимуться електронною системою випадково.

За його даними, тест обов’язково міститиме питання за 4 тематичними категоріями: 10 питань із правил дорожнього руху, 4 – з будови та експлуатації транспортних засобів, 4 – з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги.

Загалом сформовано дві тисячі питань, які, як уточнив Криклій, із часом оновлюватимуться та доповнюватимуться.

Він також додав, що з 1 липня громадяни отримають змогу відкрито переглядати тести й перевіряти свої знання на сайті ГСЦ МВС в онлайн-режимі.

Водночас Криклій наголосив, що громадянам, які вже мають водійські посвідчення, перескладати іспити у зв’язку із запровадженням нової системи не потрібно.

До того ж керівник Головного сервісного центру проінформував, що вартість складання іспиту не зросте і становитиме, як і сьогодні, 26 гривень, а бланк посвідчення водія – 201 гривню.

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