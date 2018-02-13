За 9 місяців українські заробітчани переказали з Польщі $4 млрд

У Польщі оприлюднили дані про гастарбайтерські грошові перекази. Лідируючі позиції посіли українці. На їх частку припадає 91% всіх транзакцій за кордон.

Тільки в третьому кварталі 2017 року українські робітники переказали з Польщі на батьківщину 3,2 млрд. злотих (близько $ 930 млн). Такі дані наводить Народний банк Польщі в щоквартальному звіті “Платіжний баланс”. Про це повідомляють “Вікна”, з посиланням на UBR .

Польські фахівці в коментарях до звіту пояснюють таку ситуацію небувалим напливом українських працівників в країну.

За даними Міністерства сім’ї, трудової та соціальної політики, у другому кварталі 2017 року польські підприємці зареєстрували 446,2 тис. декларацій про готовність довірити роботу громадянам України – це 95% від загального числа заявок.

Відзначається, що обсяг переказів українців з Польщі постійно зростає. У II кварталі польський центробанк заявляв про 3 млрд злотих (близько $ 870 млн), відправлених заробітчанами в Україну.

У звіті Народного банку Польщі кажуть, що за перших III квартали виплати заробітної плати іноземним громадянам досягли 5,3 млрд злотих. Регулятор не повідомив окремої статистики по географічній належності цих виплат, проте якщо спиратися на дані грошових переказів, не менше 90% з них припали саме на українців.

Підбиваючи підсумки, за 9 місяців 2017 роки українці в Польщі заробили та офіційно відправили в Україну близько $ 4 млрд.