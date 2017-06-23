Як підприємець з Коломийщини заробляє за літо десятки тисяч гривень на травах. ВІДЕО

Як підприємець з Коломийщини заробляє за літо десятки тисяч гривень на травах....

Еко-підприємець зі Спаса Михайло Стовп’юк з дитинства цікавився усім, що зеленіє у горах. На власному обійсті створив прибуткове підприємство. Англійське обладнання закупив за грантові кошти, а до роботи залучив родичів і сусідів.

На еко-підприємстві працюють півсотні заготівельників, кожен щодня збирає до 50 кілограмів різнотрав’я. Разом виходить кілька тонн сировини.

Читайте також: Екологічно чисту продукцію зі Спаса продають в Прибалтиці та Канаді: історія успіху.

Деревій, звіробій, м’ята, чебрець і ромашка – збирають усе, що росте під ногами, буйно квітне на кущах та приносить цілющі плоди. Все це заготовляють лише в екологічно чистих місцях, що підтверджують спеціальні лабораторні аналізи повітря, ґрунту й води.

Підприємство працює в трьох областях, має 10 заготівельних центрів. Найцінніші філії у Верховині та в Рахові на Закарпатті, високогірні трави – набагато корисніші. Чимало різнотрав’я збирають у каньйонах Дністра.

Читайте також: Екологічно чисту продукцію з Коломийщини представили на найбільшій Міжнародній виставці “Агро-2017”.

Еко-продукція популярна за кордоном. А відповідний сертифікат відкриває двері для збуту в європейських і навіть заокеанських країнах.

Пан Михайло має власні рецепти сотні чаїв, настоянок, джемів і прянощів. І знає секрети успішності й збереження працездатності на довгі роки. Каже, споживати можна все, що любить організм, але в міру. А ще радить більше рухатися та обов’язково займатися улюбленою справою.

Детальніше дивіться у сюжеті Факти ICTV.

