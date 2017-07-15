Як на Прикарпатті аферисти “розводять” людей на гроші

Мабуть, багатьом знайома ситуація, коли на мобільний приходить sms-повідомлення, що ви виграли автівку, купу грошей чи холодильник. Скоріш за все, вас просто хочуть “розвести” на гроші.

Про це пише “Репортер“.

Минулого тижня франківець Роман Сорока отримав повідомлення, що виграв 370 тис грн від “Родинного клубу”. Щоб забрати гроші, йому треба було лише зателефонувати на безкоштовний номер і вказати чотиризначний код – 1247, який надійшов в тому ж таки sms. Ми вирішили зателефонувати, щоб дізнатися, як події будуть розвиватися далі.

“Ваш дзвінок безкоштовний. Дякуємо, що ви зателефонували для підтвердження згоди отримати грошовий платіж. Будь ласка, очікуйте з’єднання з менеджером”, – каже ввічливий робот.

Далі була музика, а потім з’явилася дівчина, яка назвалась Софією. Вона попросила назвати код і повідомила:

“Роман Миколайович, дійсно є інформація про те, що на ваше ім’я привласнено код для вручення грошових призів. Основ­ною умовою активації коду на вручення є оплата замовлення. Сьогодні зі знижкою для вас ми пропонуємо кілька наборів. Бажаєте ознайомитись з інформацією?”.

“А я що, справді виграв?”, – перепитав чоловік.

“Цілком можливо. Я, на жаль, не можу на 100 % цього стверджувати. Тому що жоден із операторів не вправі розпоряджатися грошовими призами, – відповіла дівчина та одразу ж додала. – Наразі ми пропонуємо вам вибрати між чоловічим, жіночим, банним та кухонним наборами”.

“А який найдешевший?”, – розпитував далі Роман Сорока.

“Кухонний. Його вартість 269,90 грн, – повідомила Софія. – Є також набір для чоловіків за 279,90. Туди входять гель для гоління, дезодорант і гель для душу”.

Крім того, дівчина також розповіла, що разом із замовленням Сорока отримає призові документи, які необхідно буде активувати в телефонному режимі.

“З вами зв’яжеться наша призова комісія і детально розповість, де і як ви зможете отримати грошовий приз”, – підсумувала вона.

Яким чином Роман Сорока став учасником такої акції, якщо ніде не реєструвався, Софія пояснити не змогла. Сказала лише, що йому просто пощастило. Також наголосила, що всі розіграші знімаються на відео, які можна переглянути в інтернеті.

Протягом тижня Роман Сорока таки отримав свій набір, за який і заплатив. Однак реальна його вартість була десь удвічі дешевша. І, звісно ж, ніхто з призової комісії його не шукав. Дзвонив сам, сварився – без результату, які 370 тисяч?

Класичний “розвод”

Однак втратити 300 гривень не так прик­ро, як втратити кілька тисяч. Наприклад, маєте sms: “Вітаємо, ви виграли автомобіль”. Ну а далі така ж схема, як і в першому випадку. Усі подробиці також пропонують дізнатись за певним номером телефону. Чоловік, який відповідає на дзвінок, представляється і одразу ж називає вас учасниками акції. Хоч офіційного розіграшу і не було.

Каже, номер телефону начебто взяли із бази користувачів електронних терміналів. І тут починається найцікавіше: щоб отримати подарунок, просять заплатити 1 % від вартості авто. Це називають частиною податку на виграш. І обіцяють, що решту заплатять самі. Вже біля терміналу чоловічий голос наказує увійти в систему з номеру, який він називає. Далі диктує реквізити рахунку. І просить швиденько внести гроші, забрати чек і чекати sms. А далі – все, нікого не знайдеш.

Також є популярними афери з банківськими картками. Вам нібито телефонує представник банку і каже, що ваші рахунки заблоковані. Потім голос у телефонній трубці просить вказати реквізити, пароль і CVV-код. Після того, як шахраї отримують потрібну для них інформацію, з карток зникає все.

Буває, “працівники банків” повідом­ляють про збільшення кредитного ліміту. Також просять вказати реквізити дійсної картки, як уточнюючу інформацію. А вже за кілька хвилин спустошують всі ваші рахунки.

Але класикою телефонного шахрайства є: “Ваш родич потрапив у біду!”. Телефонують, кажуть, що ваші близькі потрапили в халепу. Наприклад, сина затримала поліція, треба заплатити хабар. Зазвичай шахраї готуються до подібного роду «роботи», тож все виглядає переконливо – до жертви навіть звертаються на ім’я та по батькові. Відтак, людина перераховує гроші на картку, номер якої їй надиктовують. При цьому більшість жертв навіть не здогадується зателефонувати родичу, який, нібито, потрапив у біду, і перевірити інформацію.

Начальник відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, майор поліції Іван Канюс говорить, що зазвичай телефонні аферисти працюють з інших регіонів, що ускладнює роботу поліції.

“На Івано-Франківщині такі групи не функціонують, – каже Канюс. – Тобто в нас не зафіксовано жодного випадку, де б з меж області надходила розсилка повідомлень про виграш. Також в нас не зафіксовано виведення готівки з таких шахрайських схем. Якщо ж до нас звертаються люди, що стали жертвами афер, ми встановлюємо, де знімались кошти і передаєм справу у відповідний регіон”.

Також трапляються інциденти, коли люди по кілька разів стають жертвами аферистів. Таку групу населення у поліції називають “потенційними потерпілими”.

“Був випадок, коли до нас звернулася людина, яка перерахувала гроші шахраям. Згодом злочинців затримали наші колеги з іншої області. Ті відшкодували потерпілим усі завдані збитки. Але через деякий час цей же потерпілий знову перерахував гроші аферистам. Мовляв, одного разу мені гроші віддали, віддадуть і вдруге”, – розповідає Іван Канюс.

Він зазначає, що стати жертвою телефонного афериста може будь-хто. Тим більше, шахраї готуються до злочину, спілкуються дуже грамотно, входять у довіру. А люди нех­тують власною безпекою, розголошуючи свої персональні дані.

“Перш за все шахраї можуть збирати інформацію про жертву через різного роду соц­опитування, – пояснює Іван Канюс. – Крім того, в багатьох кафе чи магазинах пропонують оформити дисконтні картки, і там люди залишають інформацію про себе. Як мінімум це ім’я, номер телефону та e-mail. Відповідно такі бази десь зберігаються, недобросовісні працівники їх продають. Ще одним джерелом інформації є соціальні мережі, де люди бездумно пишуть абсолютно все”.

Аби не потрапити в пастку, поліція радить дотримуватися певних правил.

По-перше, потрібно пам’ятати: якщо не брав участі в розіграші, то виграти не можеш.

По-друге, якщо хтось виграє велику суму грошей чи автомобіль, то тоді проводиться масштабна рекламна кампанія. Тобто запрошуються журналісти, відбуваються урочистості, підписується договір і аж після цього щасливий переможець отримує свій приз. Інакше – вас “розводять”.

А щодо дзвінків про нещасливих родичів – не впадайте в транс і хоча б подзвоніть їм.

Читайте також: На Франківщині взяли під варту банківську аферистку, яка більше п’яти років переховувалася від слідства