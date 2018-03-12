Вулицями Коломиї пройшла велелюдна Хресна хода. ФОТО

Помолитися Богові та наблизитися до Страстей Христових на традиційну Хресну Дорогу вулицями Коломиї прийшло кілька сотень вірян.

Очолили загальноміську ходу митрополит Івано-Франківський Володимир (Війтишин) та єпарх Коломийський кир Василій (Івасюк), повідомляє прес-служба єпархії, передає Дзеркало Коломиї.

Традиційно молитва розпочалась в Катедральному соборі Преображення Христового, після чого присутні рушили центральними вулицями міста. Стація за стацією віряни розважали не тільки над Страстями Христовими, а й над тернистим шляхом України. Дорогою разом з численним людом хористи Катедрального собору “Світло Тавору” співали страсних пісень.

Символічний хрест по черзі передавали від однієї групи до іншої, несли його: священнослужителі, представники влади, лікарі, вчителі та викладачі, бійці АТО, капелани, волонтери, семінаристи, батьки й матері, подружні пари, пластуни та інші молодіжні організації Коломиї.

Завершилась Хресна Дорога на площі перед Катедральним собором, звідки до своєї пастви звернувся владика Василій.

“У цьогорічному Великому Пості Церква приводить нас під хрест Спасителя, щоби, вдивляючись в лице вмираючого Христа та вслуховуючись в кожне Його слово, ми навчилися мудрості життя. Кожний, пройшовши вулицями міста Коломиї за хрестом, думками перенісся на Голгофу. Все це повинно відновити в нас християнську побожність та спонукати до сердечного жалю за гріх”, – сказав владика.

Також єпископ наголосив на тому, що пройшовши Хресну Дорогу ми маємо вдивлятися на Спасителя під тягарем хреста. Відкрити свої серця на Його науку і голос.

“Хрести, які зустрічаємо в нашому житті, завжди чогось навчають. Дехто з нас змушений нести власні терпіння. І тому ми маємо зрозуміти, що не можемо співчувати Ісусові, висячому на хресті, коли розпинаємо Його у своїх ближніх! Не потрібно величних героїчних вчинків на зразок великомучеників, щоби Христос звернув на нас Свій погляд з хреста. Але потрібне християнське співчуття до ближнього. Не розпинаймо Христа в наших ближніх”.