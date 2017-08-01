Вільні земельні ділянки у Коломиї, які можна придбати на торгах

Відділ земельних відносин Коломийської міської ради опублікував перелік ділянок, які можна придбати на торгах.

Земельна ділянка за адресою: м. Коломия, вулиця Симона Петлюри, кадастровий номер 2610600000:15:003:0102, площа: 0.1752 га, цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств.

Земельна ділянка за адресою: м. Коломия, вулиця Карпатська, 154, кадастровий номер 2610600000:07:002:0075, площа земельної ділянки: 1.3638га, цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Власник: територіальна громада м. Коломиї в особі Коломийської міської ради.

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