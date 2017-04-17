“Відпустка за обміном”: як бедуїни відпочивали у Карпатах серед гуцулів

Українці вміють і люблять подорожувати. На три дні родина з України відправилися до Єгипту, а єгипетська подружня пара жила у цей час в наших прекрасних Карпатах.

Обмінятися бодай на короткий період домівками і по-справжньому господарювати в іншій, зовсім чужій країні – як це насправді? Які емоції викликає істинне чужоземне життя?

Герої не лише обмінялися на три дні домівками, але і залишили один одному завдання з вивчення побуту, місцевого колориту і розваг. Сандбординг проти катання на лижах, купальні Клеопатри чи крижані чани, банош і серба на вогнищі. Це все у тревел-шоу “Відпустка за обміном”, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.