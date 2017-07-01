Відпочинок на морі – лiки проти сотнi хвороб

Вiдпочинок на березі моря, за словами медикiв, не тiльки приємний, а ще й надзвичайно корисний для здоров’я.

– Морський вiдпочинок позитивно впливає на всi органи та системи органiзму людини, передусiм на шкiру, – каже газеті Експрес Вiра Капрусь, в. о. головного педiатра Управлiння охорони здоров’я. – Морська вода та повiтря сприяють очищенню шкiрних покривiв, а рецептори вбирають кориснi елементи – мiнеральнi солi, органiчнi речовини. Окремо слiд сказати про солi брому, що позитивно впливають на нервову систему. Зникають втома, бiль голови, роздратованiсть, нормалiзується сон.

– Чи правда, що на морi полiпшується обмiн речовин?

– Так. А ще активiзуються обмiннi процеси у клiтинах. Це змiцнює серцево-судинну систему, полiпшує кровообiг, сприяє нормалiзацiї артерiального тиску. Йод у водi позитивно впливає на щитоподiбну залозу. У кровi знижується рiвень холестерину, а це має позитивний вплив на мозковий кровообiг, пiдвищує концентрацiю уваги та полiпшує пам’ять. Оздоровлюється й ендокринна система. Невипадково чимало санаторiїв, що спецiалiзуються на лiкуваннi ендокринних хвороб, розташованi на морському узбережжi. Тут оздоровлюються пацiєнти з цукровим дiабетом. Морська вода позитивно впливає на опорно-руховий апарат людини. Тож вiдпочинок на морi часто рекомендують тим, хто страждає вiд недуг суглобiв та хребта. А ще вiн корисний для терапiї хвороб горла та для вiдновлення голосових зв’язок.

– Морською водою можна полоскати горло?

– Лише теплою. Це допомагає при фарингiтi, ангiнi, тонзилiтi, гайморитi, синуситi. Полоскання має тривати не менше 2 хвилин. До речi, кальцiй, бром i йод, що мiстяться у водi, змiцнюють тканини ясен i зубну емаль.

– Молодi сiм’ї частенько жартують, що на море їхали двоє, а повернулися вже троє… Це клiмат сприяє зачаттю?

– Так, вiн стимулює роботу яєчникiв у жiнок. Тож уже давно лiкарi рекомендують жiнкам, якi не можуть завагiтнiти, їхати “на пiвдень”.

– Як часто варто вiдпочивати на морi?

– Хоча б раз на рiк. При хронiчних хворобах рекомендують бувати на морi два рази на рiк. I не тiльки в сезон вiдпусток, оскiльки морське повiтря цiлюще в будь-яку пору року. Лiкування морським повiтрям рекомендоване в комплекснiй терапiї стресiв, неврозiв, депресiй. Здоровiй людинi досить тижня перебування на морському узбережжi, щоби полiпшити настрiй i пiдвищити працездатнiсть. А для лiкування i профiлактики хвороб потрiбно бiльше часу. Стандартна путiвка на санаторно-курортне лiкування передбачає оздоровлення термiном 21 день.

– Чи всiм курорт пiде на користь?

– Не всiм. Протипоказано перебувати на пляжi людям iз деякими онкологiчними й ендокринними хворобами та пiсля операцiй. Варто розумiти, що кожен органiзм iндивiдуально реагує на змiну клiмату. У деяких людей цiлком минає бронхiальна астма, а в когось хвороба може загостритися. Тож перед вiдпочинком краще проконсультуватися з лiкарем.

АВТОР: Галина МАМЧУК