“Відкрите місто”: з’явилась оновлена е-платформа для вирішення проблем громади

1.Видалити стару версію з мобільного пристрою; 2.Завантажити нову версію з PlayMarket та встановити.

Звертаємо вашу увагу, що для оновлення додатку необхідно ОБОВ’ЯЗКОВО виконати 2 прості кроки:

На даний момент оновлена версія доступна для операційної системи Андроїд, але скоро зможемо порадувати і володарів IOS.

“Тижні наполегливої праці, креативного брейнстормінгу – і ось, зустрічайте! Нова версія мобільного додатку “Відкрите місто”!!! Новий вигляд, лого, актуалізований функціонал!”

Нарешті, цей день настав! – повідомляють розробники e-платформи взаємодії місцевих органів влади, громадян та бізнесу для вирішення актуальних проблем громади OpenCity.in.ua , повідомляє прес-служба Коломийської міської ради.

На PlayMarket вже розміщена нова версія мобільного додатку проекту “Відкрите місто”.

Попередні версії додатку з магазину вже видалені, і підтримуватися/оновлюватися в подальшому вони не будуть.

Додаток можна знайти за ключовими словами “Відкрите місто” або “Фонд Східна Європа” у PlayMarket, або перейти за лінком: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.in.opencity&hl=ua.

Довідка: портал “Відкрите місто” створений для взаємодії громадян, місцевих органів влади, комунальних підприємств, громадських об’єднань, благодійних фондів та бізнесу в процесі вирішення актуальних проблем громади та отримання необхідної інформації.