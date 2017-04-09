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В обсерваторії на горі Піп Іван знайшли записку, яку 40 років тому залишили четверо туристів з Коломиї. ФОТО

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Відвідувачі обсерваторії на горі Піп Іван знайшли заховану у стіні металеву коробку з запискою, яка датована 30 квітня 1977 року.

Як повідомляють на сторінці Карпати / Carpathians дослівний текст записки такий: “Група з Коломиї зробила траверс Вухатий Камінь – Піп іван. Погода гарна, сонце, тепло, сніг і добра видимість. Спуск по дорозі підйому. Галайда Малецький Іванюк Салістер З празником!!!” 

Don Yapon

Також люди, які знайшли записку, просять допомогти розшукати її авторів, адже 30 квітня буде 40 років, як четверо коломиян залишили цю записку на горі Піп Іван.

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