Учасники АТО проти Любомира Жупанського і електронна черга у дитсадки: як пройшла 20 сесія Коломийської міськради. ФОТО

Учасники АТО проти Любомира Жупанського і електронна черга у дитсадки: як пройшла...

Сьогодні у ратуші відбулася 20 сесія Коломийської міської ради.

Депутати розглянули 60 питань – прийняли зміни до бюджету, затвердили ряд міських програм, дали старт створенню електронної черги дітей у дитсадках.

Та найрезонанснішою подією цієї сесії стала заява учасників АТО. Вояки вимагали звільнення секретаря міської ради Любомира Жупанського. Власне, з цього сесія і розпочалася.

До зали засідань прийшли з два десятка учасників АТО, які попросили дати їм слово. Вони розповіли про прикрий інцидент, який трапився у березні у стінах міської ради з “атовцем” Володимиром Островським.

“У березні я прийшов до міської ради для вирішення певних формальностей, а саме – приписати сина. Був сам, без дружини, бо вона перенесла кесарів розтин, – розповів чоловік. – Для цього зайшов у приймальню міського голови, і коли спілкувався із працівником міської ради, зайшов Любомир Жупанський. Чиновник одразу ж почав агресивно поводитися – “гавкати”, вживати нецензурні слова та погрожував вдарити”.

З цього приводу учасники АТО написали звернення до депутатів міської ради, у якому просять їх “вирішити відповідність займаній посаді секретаря міської ради Любомира Жупанського, оскільки його недостойна поведінка ображає честь і гідність учасників бойових дій. Цей інцидент дискредитує міську раду, тому вимагаємо негайно провести службову перевірку та звільнити Любомира Жупанського”.

“Ми знаходимось не в Донецьку і не в Луганську, а в себе вдома і хочемо до себе людського ставлення. Якщо ви не будете поважати нас, ми не будемо поважати вас”, – звернулись до депутатів “атовці” та попросили секретаря вибачитись публічно перед всіма учасниками війни загалом та особисто перед Володимиром Островським, який, цитуємо звернення: “був поранений та захищав Україну на полі бою, а не в стінах міської ради“.

Сам Любомир Жупанський звинувачення учасників АТО заперечує. За його словами, він просто пояснив атовцю, що без жінки приписати дитину не можна. Міський голова Ігор Слюзар пообіцяв розпочати службове розслідування у найкоротший термін. За його словами, буде створена спеціальна комісія, куди увійдуть усі голови фракцій та представники учасників бойових дій.

Перше засідання мало б відбутися вже у понеділок. Після цього учасники АТО покинули сесійну залу, наголосивши, щоб представники влади “робили висновки”.

Після такого емоційного початку робота депутатів потекла звичним руслом. Продовжили зачитувати депутатські запити. Так Петро Крив’юк (“Свобода”) запропонував, щоб кожна сесія розпочиналася з виступу міського голови з інформацією про життя міста, про виконану роботу виконавчою владою та про найближчі плани.

Петро Васкул (“Народний контроль”) просить владу звернути увагу на літаки над містом. У його запиті йдеться про те, що це заборонено законом та несе небезпеку для мешканців Коломиї. Він пригадав кількарічний нещасний випадок з жертвами, коли літак впав на території житлового району.

Тамара Базюк (Радикальна партія Ляшка) у своєму запиті просила вирішити проблему бродячих собак, які стали, за її словами, справжньою загрозою для коломиян. Щороку, наголошує Тамара Базюк, до ЦРЛ звертаються близько 40 людей із собачими укусами.

Потім депутати перейшли до порядку денного. Розпочали з виконання бюджету за перший квартал цього року та змін до нього.

За словами Ганни Бакай, начальниці управління фінансів міськради, на цей період було заплановано отримати 140 мільйонів гривень, а фактично надійшло 141,5 млн. З цієї суми місто заробило 43 мільйони власних коштів, решта – дотації і трансферти.

Після бюджету народні обранці розглянули ряд міських програм.

Зокрема, йшлося про “Програму енергозбереження та енергоефективності міста Коломиї на 2016-2020”, “Програму розвитку малого та середнього підприємництва в місті Коломиї на 2017-2018 роки”, “Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Коломиї на 2015-2017 роки” та Програму “Духовне життя” на 2017-2020 р.

Остання викликала певні суперечки між депутатами, а Ігор Слюзар назвав її “багатостраждальною”, оскільки її ніяк не могли затвердити цілих три роки.

З критикою цієї програми, зокрема, виступили Тамара Базюк (Радикальна партія Ляшка) і Роман Крутко (“Самопоміч”).

Пані Тамара зазначила, що Програма не пройшла бюджетну комісію, а пан Роман звернув увагу на те, що кошти, закладені на Програму, могли б піти на більш нагальні цілі.

“Не думайте, що ми проти духовного життя чи проти церкви, але хочу навести вам одне порівняння. Нещодавно до нас звернувся головний лікар дитячої лікарні з проханням про допомогу у ремонті харчоблоку лікарні, на який потрібно 200 тисяч гривень. Там ми відмовляємо, а на цю програму кошти шукаємо“, – сказав депутат.

На що Роману Круткові відповів міський голова:

“Дві єпархії, – сказав пан Слюзар, – це наше велике надбання в економічно-культурному розвитку Коломиї. Якщо ми не приймемо цю програму, нас люди не зрозуміють. Хто дає Богу, тому віддається сторицею“.

Після дискусії депутати все ж проголосували за прийняття цієї програми. Ще одним важливим рішенням, яке було прийняте на цій сесії, – це впровадження загальноміської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільних закладах. Відповідно до цього рішення, дітей будуть включати у цю електронну чергу автоматично після народження. Також ті батьки, які не живуть та не працюють у Коломиї, не матимуть змоги давати своїх дітей у міські садочки. Почне діяти електронна реєстрація з 1 серпня.

Любомир Бордун, начальник управління освіти міськради, зазначив, що та послідовність дітей, яка існує зараз, буде збережена, тільки батьки мають подати підтверджуючі документи, що вони дійсно подали заявку і стали в чергу.

Крім вищезгаданих, депутати проголосували за ряд адміністративних, комунальних та земельних питань.