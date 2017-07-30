У серпні запустять ще один потяг до Перемишля

Укрзалізниця призначила другу пару поїздів Інтерсіті+ № 715/716 Київ, Львів – Перемишль.

Вона курсуватиме з 24 серпня 2017 року через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Про це повідомив голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун, йдеться на сайті Укрзалізниці.

“Другий поїзд у напрямку Перемишля – це оперативна реакція на зростаючий попит у цьому напрямку. Загалом – це частина системної та масштабної роботи з розвитку залізничного пасажирського сполучення Україна – Європейський союз. Крім того, цей поїзд забезпечить можливість мешканцям міст Вінниця, Хмельницький та Тернопіль швидко та комфортно подорожувати до Європи“, – зазначив Войцех Балчун.

Загалом у Вінниці, Хмельницькому та Тернополі проживає понад 1 млн мешканців, які зможуть за оптимальну ціну дістатись до Перемишля, а зробивши там зручну пересадку – до інших міст Республіки Польща та країн Європейського Союзу. Це особливо актуально з огляду на запровадження безвізового режиму.

До того ж на станціях Вінниця та Хмельницький є можливість зручних пересадок з/на поїзди, які прямують до міст Маріуполь, Лисичанськ, Запоріжжя, Харків та інших міст України. Таким чином, мешканці фактично всієї України отримують можливість зручних подорожей до Європейського Союзу.

Квитки вже у продажу на порталі бронювання квитків ПАТ “Укрзалізниця” booking.uz.gov.ua та в усіх міжнародних касах.

Поїзд Інтерсіті № 715 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52 та прибуватиме до ст. Перемишль (Республіка Польща) о 15:05. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься на ст. Вінниця (09:09-09:11), Хмельницький (10:45-10:47), Тернопіль (12:12-12:14) та Львів (13:42- 13:55).

Поїзд Інтерсіті № 716 відправлятиметься зі станції Перемишль (Республіка Польща) о 13:07 та прибуватиме до ст. Київ-Пасажирський о 23:10. На маршруті прямування поїзд зупинятиметься по ст. Львів (16:02 16:12), Тернопіль (17:38-17:40), Хмельницький (19:09-19:11) та Вінниця (20:47-20:49).

Довідково: з 23 грудня 2016 року розпочав курсувати поїзд Інтерсіті+ № 705/706 Київ, Львів – Перемишль. Прикордонний та митний контроль проводиться в поїздів під час його руху на дільниці Львів – Мостиська-2. За час курсування поїзда у сполученні Україна – Польща – Україна перевезено 120 тис. пасажирів. За червень-липень 2017 року в середньому за рейс туди/зворотно між країнами перевозиться понад 800 пасажирів, що свідчить про популярність цього напрямку.

На сьогоднішній день поїзд Інтерсіті+ № 705/706 сполученням Київ, Львів – Перемишль користується підвищеним попитом, середня населеність поїзда у сполученні Україна-Республіка Польща становить 82%, на окремі дати більше 90%, при цьому у напрямку Республіки Польща вже спостерігається дефіцит квитків.

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